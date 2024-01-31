news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Экономика 31 января 2024 11:10

До 15 апреля татарстанским НКО необходимо предоставить отчеты за 2023 год

Скопировать ссылку

Некоммерческие организации Татарстана (НКО) должны в срок до 15 апреля предоставить отчеты о своей деятельности за 2023 год. Об этом напоминает Управление Минюста России по РТ.

Отчеты могут быть отправлены по почте либо опубликованы на Информационном портале Минюста РФ. В ведомстве напоминают об административной ответственности за непредоставление отчетов.

В Татарстане на конец 2023 года зарегистрировано 6210 некоммерческих организаций.

#минюст РТ #нко #отчет
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2