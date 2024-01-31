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До 15 апреля татарстанским НКО необходимо предоставить отчеты за 2023 год
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Некоммерческие организации Татарстана (НКО) должны в срок до 15 апреля предоставить отчеты о своей деятельности за 2023 год. Об этом напоминает Управление Минюста России по РТ.
Отчеты могут быть отправлены по почте либо опубликованы на Информационном портале Минюста РФ. В ведомстве напоминают об административной ответственности за непредоставление отчетов.
В Татарстане на конец 2023 года зарегистрировано 6210 некоммерческих организаций.
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