До 100 тыс. рублей и тысячи вакансий предлагают работодатели на ярмарке в Казани

В Татарстане проходит региональный этап Всероссийской ярмарки вакансий: более 350 работодателей представляют около 10 тыс. предложений, при этом в республике открыто 45 тыс. рабочих мест при 3,6 тыс. безработных. Основной акцент – на молодежь, стажировки и переобучение, а зарплаты в ведущих отраслях достигают 100 тыс. рублей.





Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» и фестиваль профессий стартовали в Казани на площадке УНИКСа

Работодатели Татарстана предлагают около 45 тыс. вакансий

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» и фестиваль профессий стартовали в Казани на площадке «УНИКСа» и приурочены к 35-летию службы занятости России. По всей республике работают 46 площадок, где более 350 работодателей представляют около 10 тыс. вакансий для специалистов разного уровня.

Ярмарку в Казани организовали Минтруд РТ совместно с КФУ и кадровым центром «Работа в России». Она собрала 45 крупнейших работодателей — флагманов промышленности, включая КАМАЗ, «Татнефть», КВЗ и «Алабугу». Также вакансии представили предприятия оборонно-промышленного комплекса, учреждения здравоохранения и образования, правоохранительные структуры, компании транспорта и общепита.

Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры». В прошлом году ярмарку посетили 45 тыс. человек, из них 3,5 тыс. были трудоустроены.

«В Татарстане в четвертый раз проходит региональный этап Всероссийской ярмарки вакансий. Масштабные мероприятия по профориентации и трудоустройству развернулись как в Казани, так и во всех районах республики. Основной фокус сделан на молодежь и ее будущее на рынке труда. Работодатели активно предлагают места для практики и стажировок, участвуют в программе «Мое первое рабочее место» в рамках нацпроекта», – сообщила на открытии ярмарки министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Экономика республики испытывает острый дефицит кадров: работодатели Татарстана предлагают около 45 тыс. вакансий при всего 3,6 тыс. официально зарегистрированных безработных.

«8 тысяч предложений – это электромонтажники, монтажники, наладчики оборудования и станков. Огромная потребность сохраняется в сфере здравоохранения (врачи узких специальностей, медсестры) и в образовании. Учебные заведения сегодня предлагают соискателям порядка 3 тысяч вакансий», – сообщила глава Минтруда РТ.

Средняя зарплата в лидирующих отраслях – 100 тысяч рублей

По прогнозу Минтруда РТ, в ближайшие семь лет Татарстану ежегодно потребуется около 51 тыс. специалистов. Основной спрос придется на высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в обрабатывающей промышленности, транспорте и логистике, тогда как потребность в кадрах в торговле и администрировании будет снижаться.

Для тех, кто хочет сменить сферу деятельности, благодаря национальному проекту «Кадры» доступно бесплатное переобучение по 63 программам и 245 востребованным на рынке труда профессиям. Воспользоваться этой возможностью могут люди старше 50 лет, участники СВО и женщины в декрете.

Татарстан традиционно сохраняет лидерство в ПФО по уровню заработных плат. По данным Зариповой, средняя зарплата в ведущих отраслях составляет около 100 тыс. рублей.

«По тем предложениям, которые сегодня здесь представили работодатели, опытные специалисты могут рассчитывать на 70–80 тысяч рублей. Для молодых специалистов без опыта предложения начинаются от 45–50 тысяч рублей», – резюмировала Зарипова.

«Избыток вакансий на фоне дефицита кадров – тревожный звонок для экономики»

Положение на рынке труда России и Татарстана за последние годы изменилось кардинально: сегодня количество открытых вакансий превышает число зарегистрированных безработных. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель УФАС по РТ Айрат Шафигуллин.

Он занимал должность министра труда, занятости и соцзащиты РТ с 2007 по 2014 год, пришел на сегодняшнее мероприятие в качестве почетного гостя. По словам Шафигуллина, нынешний избыток вакансий – тревожный сигнал для экономики.

«Напряженность на рынке труда еще 10–15 лет назад была не такой высокой, какая необходима для полноценной конкуренции. А сейчас вакансий больше, чем безработных. Это говорит о том, что производительность труда в России остается очень низкой», – отметил собеседник информагентства.

Острая нехватка специалистов наблюдается практически во всех отраслях, но наиболее ощутима она в перерабатывающей промышленности. Ситуацию обострили задачи специальной военной операции. Сегодня дополнительные трудовые ресурсы требуются как оборонно-промышленному комплексу, так и вооруженным силам.

Айрат Шафигуллин подчеркнул, что речь идет о дефиците трудовых ресурсов в целом, а не в каких-то отдельных нишах. Для решения кадрового вопроса государство активно использует инструменты профориентации и службы трудоустройства. Одним из главных достижений последних лет он назвал качественную трансформацию среднего профессионального образования.

«Профтехобразование у нас серьезно улучшилось: и качество, и условия учебы. Популярность среднего профессионально-технического образования среди молодежи стала многократно выше, чем 20 лет назад», – сказал Шафигуллин.

«Оперировал в подземелье под обстрелами»

На торжественном мероприятии в «УНИКСе» наградили победителей конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт». Мероприятие объединило участников, для которых профессия стала не просто работой, а настоящим призванием. В число призеров вошел участник СВО, сердечно-сосудистый хирург Ильдар Гаязов из Альметьевска.

Он работал полгода в прифронтовом госпитале Артемовска, где выполнил сотни сложнейших операций. Своей историей врач поделился с частниками конкурса «Лучший по профессии», где в этом году появилась специальная номинация для участников СВО.

Гаязов работает в Альметьевской районной многопрофильной больнице уже десять лет. Когда началась специальная военная операция, он не смог остаться в стороне. Путь на передовую оказался непростым: в военкомате опытному хирургу поначалу предлагали службу в качестве рядового бойца.

«Мне сказали сразу: оперировать ты там не будешь, будешь бегать с автоматом. Но мне хотелось помогать именно как врачу. В итоге я нашел свои пути и добрался туда самостоятельно», – вспоминает хирург.

С января по июнь 2023 года Гаязов работал в прифронтовом госпитале Артемовска (Бахмута). Условия работы были экстремальными, операционные разворачивали в подвальных помещениях.

«Это была хирургия в тяжелых условиях: подземелье, пыль, грязь, частое отсутствие света. Шел бесконечный поток тяжелых пациентов. Каждый день был похож на предыдущий – мы оказывали экстренную помощь тем, кто не дожил бы до эвакуации», – рассказал хирург.

По словам врача, точный подсчет операций вести было невозможно из-за колоссальной нагрузки. По самым скромным оценкам, только по своей узкой специальности – сосудистой хирургии – он провел около 300 реконструктивных вмешательств.

Помимо этого, специалисту приходилось работать «универсальным солдатом»: вместе с коллегами-травматологами проводить другие операции, заниматься первичной обработкой ран. Главными качествами на тот момент стали скорость принятия решений и навыки, отточенные за годы мирной практики.

После завершения службы Ильдар Гаязов вернулся в больницу Альметьевска. Участие в конкурсе «Лучший по профессии» стало для него возможностью психологической разгрузки и общения с теми, кто прошел через похожий опыт.

«Я благодарен организаторам за возможность попасть в атмосферу людей, которые понимают, о чем ты говоришь. Поймет это только тот, кто там был», – отметил он.

Сегодня врач продолжает оперировать в отделении кардиохирургии. Ильдару Гаязову сейчас 34 года. Он говорит, что на юго-востоке Татарстана сохраняется серьезный дефицит узких специалистов, кое-где не хватает и молодых кадров.

«Нам очень нужны кардиологи, врачи ультразвуковой диагностики и терапевты в поликлиники. Пользуясь случаем, приглашаю коллег к нам на работу в Альметьевск», – подытожил Ильдар Гаязов.

