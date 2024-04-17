Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
До 10 лет колонии грозит казанцу за контрабанду из Китая сильнодействующего препарата
В результате оперативных действий татарстанских таможенников был задержан 33-летний житель Казани по подозрению в контрабанде прегабалина из Китая, сообщили в пресс-службе ведомства.
В момент получения посылки, весом 2 кг, с оценочной стоимостью, превышающей 1 млн рублей, мужчина был задержан на месте передачи товара.
Следствие установило, что подозреваемый использовал ложные данные при заказе синтетических веществ на иностранном веб-сайте, в том числе фальшивый номер телефона и адрес доставки.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей за контрабанду сильнодействующих веществ, совершенную группой лиц по предварительному сговору.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников