До 10 лет колонии грозит казанцу за контрабанду из Китая сильнодействующего препарата

В результате оперативных действий татарстанских таможенников был задержан 33-летний житель Казани по подозрению в контрабанде прегабалина из Китая, сообщили в пресс-службе ведомства.

В момент получения посылки, весом 2 кг, с оценочной стоимостью, превышающей 1 млн рублей, мужчина был задержан на месте передачи товара.

Следствие установило, что подозреваемый использовал ложные данные при заказе синтетических веществ на иностранном веб-сайте, в том числе фальшивый номер телефона и адрес доставки.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей за контрабанду сильнодействующих веществ, совершенную группой лиц по предварительному сговору.