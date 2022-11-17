До 10 декабря в Казани перекрыты участки улиц Патриса Лумумбы и Искра

В Казани временно ограничено движение по улицам Патриса Лумумбы и Искра. Решение принято для безопасности движения пешеходов в зоне реконструкции кабельной линии от ПС «Восточная» до ТП 989, сообщается в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

До 12 декабря для пешеходов недоступны участок улицы Искра, в районе дома №23 и площади «Искра»; рядом с домом №23 корп.1 по улице Патриса Лумумбы; по улице Патриса Лумумбы в районе площади «Искра» (рядом с остановкой общественного транспорта).