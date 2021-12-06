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Общество
6 декабря 2021  06:10

До 10 декабря татарстанцы могут принять участие в тотальном тесте «Доступная среда»

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До 10 декабря татарстанцы могут принять участие во всероссийской акции «Доступная среда», которая призвана привлечь внимание к правам и потребностям людей с инвалидностью. 

«Все желающие смогут оценить свои знания на тему инклюзивного общения и организации безбарьерного пространства», — сообщает пресс-служба Минстроя РТ. 

Тест состоит из вопросов по нескольким тематическим блокам: создание доступной среды, этика общения с людьми с инвалидностью, правила оказания ситуационной помощи. 

По итогам акции состоится публичный разбор вопросов и тренинг с участием ведущих экспертов. 

Регистрация участников, доступ к образовательному курсу и онлайн-трансляции доступны на сайте. 

Впервые тотальный тест прошел в 2019-м и с тех пор проводится каждый год. В прошлом году участниками стали более 100 тыс. человек из 85 российских регионов.

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