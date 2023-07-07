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До 10 августа ограничен проезд по участку пр.Ибрагимова в Казани
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фото: © архив «Татар-информ»
В Казани начало действовать ограничение движения по проспекту Ибрагимова. Об этом предупреждает мэрия столицы РТ.
Проезд в районе здания №42/7 частично закрыт до 10 августа — на время строительства внутриквартальных теплосетей.
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