До 10 августа ограничен проезд по участку пр.Ибрагимова в Казани

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В Казани начало действовать ограничение движения по проспекту Ибрагимова. Об этом предупреждает мэрия столицы РТ.

Проезд в районе здания №42/7 частично закрыт до 10 августа — на время строительства внутриквартальных теплосетей.