До 1 октября льготники из РТ могут вернуть возможность получать лекарства вместо денег

Социальный пакет – это возможность льготным категориям жителей страны получить лекарства и медицинские изделия любой стоимости бесплатно. Ее предоставляет государство. Ежегодно каждый льготник стоит перед выбором – соцпакет или денежная компенсация вместо него. Чрезвычайно важно сделать для себя правильный выбор формы такой помощи, напоминают в Минздраве РТ.

Если ваше состояние ухудшилось и вам требуются лекарства, но ранее вы выбрали денежную компенсацию, восстановить право на получение набора социальных услуг можно только через подачу заявления в Пенсионный фонд.

Министерство здравоохранения Татарстана рекомендует подать заявление до 1 октября для получения бесплатных лекарств в 2026 году. После этой даты изменить выбор будет невозможно.

В Минздраве РТ добавили, что прежде чем принять решение, необходимо проконсультироваться с врачом.

Гражданам, уже получающим бесплатные лекарственные препараты в 2025 году, подавать заявление не требуется.