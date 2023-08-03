До 1 октября идет прием заявок от городов Узбекистана на участие в хакатоне КФУ

До 1 октября продлится прием заявок от команд из городов Узбекистана на участие в образовательном хакатоне «Вектор 4.0», который организует Казанский федеральный университет.

Образовательный проект для школьников Узбекистана организует Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета на грант Россотрудничества. Хакатон подразумевает соревнование по разработке цифровых продуктов для школьников учебных заведений, где образование ведется на русском языке. Предполагается, что в хакатоне примут участие 100 ребят из Узбекистана.

Как сообщил директор ИФиМК Радиф Замалетдинов, прием конкурсных заявок уже идет. Он завершится 1 октября. «Желающие принять участие в хакатоне должны собрать команду из пяти участников из одного города. После рассмотрения заявок мы пригласим 20 команд из разных городов Республики Узбекистан для участия во втором, очном этапе, который будет проходить в Ташкенте с 9 по 13 ноября», – рассказал Замалетдинов.

Он также уточнил, что проезд, проживание и питание иногородних участников и сопровождающего команды будут оплачиваться из средств гранта.

В пресс-службе КФУ сообщили о подробностях проекта. Так, участники хакатона создадут несколько цифровых продуктов под руководством тьюторов. Это будут веб-сайт, телеграм-бот, компьютерная игра или интерактивный курс.

Заместитель директора по международной деятельности и развитию ИФиМК Эльзара Гафиятова отметила, что одной из задач хакатона является популяризация российской науки и российского образования в Узбекистане. «Я считаю, что наша инициатива будет способствовать не только продвижению русского языка и культуры за рубежом, но и укреплению существующих между нашими государствами связей, формированию прочного фундамента для дальнейших совместных проектов в сфере образования и науки», выразила уверенность Гафиятова.

