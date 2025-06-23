До 1 июля предпринимателям необходимо уплатить 1% взносов от дохода за 2024 год

Срок уплаты страховых взносов в размере 1% от доходов, превышающих 300 тысяч рублей за 2024 год, истекает 1 июля. Обязанность по перечислению взносов лежит на индивидуальных предпринимателях, адвокатах, нотариусах, медиаторах, арбитражных управляющих, оценщиках, патентных поверенных и других лицах, осуществляющих частную практику.

За 2025 год совокупный фиксированный размер страховых взносов составляет 53 658 рублей. Их необходимо оплатить не позднее 29 декабря 2025 года.

В случае прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя страховые взносы подлежат уплате в течение 15 календарных дней с момента снятия с учета в налоговом органе.

Если деятельность осуществлялась не в течение полного календарного года, сумма страховых взносов рассчитывается пропорционально числу отработанных месяцев. За неполный месяц расчет ведется исходя из количества календарных дней до даты прекращения предпринимательской деятельности.

Уплата страховых взносов производится вне зависимости от возраста налогоплательщика, факта ведения деятельности или размера полученного дохода от профессиональной деятельности.

Для удобства можно воспользоваться сервисом «Калькулятор расчета страховых взносов», а оплату осуществить через «Уплата налогов и пошлин – Пополнить ЕНС».