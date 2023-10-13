До 1 декабря идет прием заявок от волонтеров на Всемирный фестиваль молодежи

До 1 декабря продолжится прием заявок от волонтеров на участие во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в 2024 году в Сочи. На сегодня Татарстан является одним из лидеров среди регионов России по числу поданных заявок. Так, по данным Минмолодежи РТ, с начала заявочной кампании от республики зарегистрировались более 750 человек, чтобы стать волонтером на фестивале.

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков сообщил, что на базе Информационно-ресурсного центра добровольчества республики создан Центр привлечения и подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи. «Центр в Казани стал одной из четырех организаций, которые будут обучать и координировать работу добровольцев Приволжского федерального округа. Всего им будет отобрано 180 волонтеров, 120 из которых — от Республики Татарстан, а 60 — от Удмуртии», – сказал Садыков.

Для участия в программе фестиваля в качестве волонтера желающие могут подать заявки. Для этого нужно пройти несколько этапов. Первым шагом станет подача заявки на платформе ДОБРО.РФ. Они принимаются до 1 декабря 2023 года. Затем нужно пройти рекомендованные курсы на платформе ДОБРО.РФ (срок также до 1 декабря 2023 года). После этого кандидаты проходят интервью в Центрах привлечения и подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи 2024 года.

После прохождения этих этапов кандидаты получают в личном кабинете подтверждение и приглашение на участие в фестивале в качестве волонтера. А затем – с декабря 2023 года по февраль 2024 года – проходят обучение.

Фестиваль пройдет с 1 по 7 марта 2024 года на территории федерального образовательного центра «Сириус» в Сочи. Указ о проведении фестиваля в целях развития международного молодежного сотрудничества подписал Президент РФ Владимир Путин.

Волонтеры будут задействованы с 20 февраля по 10 марта 2024 года. В фестивале примут участие 20 тысяч делегатов, включая 10 тысяч иностранных граждан в возрасте от 18 до 35 лет из более 180 государств. Это лидеры молодежных НКО, представители политических партий, молодые дипломаты, ученые, эксперты в области международных отношений, журналисты, предприниматели, деятели культуры, студенты и волонтеры. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет, представляющие различные детские организации и объединения — 500 человек из России и столько же из-за рубежа.