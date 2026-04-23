Происшествия 23 апреля 2026 15:33

ДНС отсудил 177 тыс. рублей у родителей татарстанского подростка, который украл ноутбуки

В Челнах суд удовлетворил требование ООО «ДНС Ритейл» взыскать с родителей татарстанского подростка более 177 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

Установлено, что ранее подросток вместе с неким подельником украл из магазина ноутбуки. Парня признали невменяемым, горсуд Нижнекамска освободил несовершеннолетнего от уголовной ответственности, назначив ему принудительное лечение у психиатра в амбулаторных условиях. Однако, как сочли уже в горсуде Набережных Челнов, данное обстоятельство не означает, что родители подростка не должны возместить материальный ущерб. Исковое заявление ООО «ДНС Ритейл» удовлетворено.

#суд Набережных Челнов #возмещение ущерба #кража из магазина
