«ДНК России» начнут изучать в школах со следующего учебного года

Новый предмет «Духовно-нравственная культура России» начнут изучать в 5-х классах со второго полугодия 2026/27 учебного года. Об этом рассказали в пресс-службе Минпросвещения РФ, передает ТАСС.

В 6-х и 7-х классах эту учебную дисциплину введут позднее, только в 2027/28 учебном году. Ранее уже анонсировалось, что предмет будет вводиться поэтапно и первыми его начнут изучать именно пятиклассники.

В ведомстве заверили, что школы будут обеспечены необходимыми учебными пособиями. Министерство уже направило в регионы методические письма о преподавании «ДНК России». Сейчас ведется подготовка методических материалов. Параллельно организована работа над линейкой единых учебников по данной дисциплине.

До этого, в марте, министр просвещения РФ Сергей Кравцов объяснил, что обязанность преподавать «Духовно-нравственную культуру России» возложат на учителей истории.

В профильном ведомстве также разъясняли, что предмет вводится для формирования у школьников мировоззрения на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, перечисленных в соответствующем указе Президента РФ Владимира Путина.

Инициаторы внедрения предмета в школьную практику рассчитывают, что интериоризации традиционных ценностей у учащихся будут способствовать в том числе примеры из жизни великих людей России.