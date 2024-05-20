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ДНК банана и виртуальная реальность: в Челнах завершился фестиваль науки и техники
19-20 мая в Набережных Челнах состоялся Республиканский фестиваль науки и техники. Площадка ИТ-парка в эти дни собрала более 300 исследователей и изобретателей, а также ребят в возрасте от 5 до 15 лет. Об этом сообщает организатор — экосистема креативного и технического развития молодежи «Фабрика науки».
Перед участниками мероприятия с приветственным словом выступил депутат городского Совета, генеральный директор ООО «СтройТраст» Раиль Минегалиев.
Участников мероприятия ожидали научно-техническая выставка с экспонатами 3D-моделирования, новейшее оборудование в сфере биологии, технологии виртуальной реальности и нейроэлектроники. Юные исследователи смогли определить ДНК банана, приняли участие в мастер-классах по сборке радио, программированию и другим направлениям.
Кроме того, учащиеся технических центров Набережных Челнов и Елабуги проверили свои знания в рамках республиканской олимпиады по робототехники.
Не остались без внимания и родители юных исследователей. Для них провели научно-технический лекторий. Эксперты рассказали им об искусственном интеллекте и о том, как не уйти в онлайн, идя в ногу со временем.
Фото: экосистема креативного и технического развития молодежи «Фабрика науки»
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