Дни Якутии в Казани откроются световым шоу перед театром Камала

Дни Якутии в Казани откроются сегодня вечером световым шоу с театрализованным представлением на площади у Татарского государственного академического театра им.Г.Камала. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Гостям покажут ожившие картины из древней истории и расскажут о том, как сын татарского царя стал прародителем северных тюрков и передал им традиции своего народа.

После светового шоу можно будет посмотреть спектакль якутского театра Олонхо.

Световое шоу начнется в 21:00. Вход свободный.

Также в кинотеатре «Мир» сегодня стартует фестиваль якутского кино «Легенды земли Олонхо». Вход на сеансы бесплатный.