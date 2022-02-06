Дни татарстанского кино пройдут в Свердловской области

Впервые за последние три года в Свердловскую область возвращаются показы в рамках Дней татарстанского кино. Мероприятие состоится с 12 по 20 февраля, сообщает ГБУК «ТАтаркино».

Зрителям представят четыре кинокартины: «Апипа» режиссера Ильшата Рахимбая, «Сумбуль» (Рамиль Фазлиев, Рашид Маликов) и два фильма Ильдара Ягафарова — «Байгал» и «Исәнмесез». Все ленты будут показаны на татарском языке с русскими субтитрами.

Показы откроет «Апипа» — мероприятие начнется в 13.00 в екатеринбургском кинотеатре «Дом кино». В церемонии открытия примут участие директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова, а также исполнители ролей — заслуженный артист РТ Рустам Гайзуллин и популярная певица татарской эстрады Диля Нигматуллина.

Также кинопоказы состоятся в Нижнем Тагиле, Алапаевске, Верхотурье, Артинском, Асбестовском и Артемовском городских округах и селе Аракаево. Заключительный фильм будет показан в кинотеатре «Родина» города Серов.