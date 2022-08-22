Дни Татарстана в Москве открылись премьерой фильма «Ибн Фадлан» к юбилею принятия ислама

21 августа в Москве открылись ежегодные Дни культуры Татарстана. В этот день в Центральном доме кинематографистов состоялась премьера фильма «Ибн Фадлан» — о дипломате, с именем которого связано принятие ислама Волжской Булгарией в 922 году. Картина снята телеканалом «Хузур ТВ» Духовного управления мусульман Татарстана, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Фото: пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана

В основе художественного фильма лежат путевые записки арабского дипломата Ахмеда ибн Фадлана, а также комментарии экспертов. В съемках его документальной и художественной частей задействованы более 300 человек, для второй из которых сшито более 100 исторических костюмов, изготовлено более 50 видов реквизита.

«Во-первых, этим фильмом мы хотели показать, что мусульманские народы — коренные в нашей стране и играют важную роль в формировании уникальной многоконфессиональной культуры России. Во-вторых, зрители увидят, что Россия — это органичная часть исламского мира с богатой, уникальной, многовековой мусульманской культурой. Наконец, фильм показывает, что болгары приняли ислам добровольно и тем самым явили человечеству образец межнационального мира и согласия», — поделился заместитель муфтия Татарстана, руководитель ИД «Хузур» Ришат Хамидуллин.

Он напомнил, что и сейчас Россия является большим домом для представителей самых разных народов и религий. А те, в свою очередь, объединены любовью к своей общей Родине.

Фильм снят по заказу Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» и при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Его съемки проходили не только на территории Татарстана — Казани, Атнинского района, России — Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Астраханской области, но и в Узбекистане — в Бухаре и Хиве.

Зрители смогут увидеть тематические коллекции Эрмитажа, Государственного исторического музея РФ, Национального музея РТ, фонда Марджани, Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника, Билярского государственного историко-археологического и природного музея-заповедника, Альметьевской картинной галереи. Режиссер фильма — Айназ Мухаметзянов.