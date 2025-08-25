Дни татарской молодежи отмечают 35-летие: форум собрал 150 делегатов из 27 регионов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дни татарской молодежи стартовали в Казани. Форум, который проводится с 1990 года, в этом году отмечает свое 35-летие. Торжественное открытие состоялось в парке УРАМ. На форум приехали 150 делегатов из 27 регионов России, а также из Казахстана.

В открытии приняли участие депутат Государственной Думы, председатель Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов и министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков. Обратившись к молодежи, они подчеркнули важность форума.

По словам Ильдара Гильмутдинова, форум служит взращиванию помощников руководителям в разных сферах татарской жизни.

«Это только открытие с песнями и музыкой, а в остальные дни будут разные мероприятия по языку, истории, встречи с видными деятелями. Нет времени предаваться танцам и веселью», – напомнил гость мероприятия.

Ильдар Гильмутдинов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ринат Садыков призвал молодых участников проявлять уважение к друг другу.

«Ребятам отдельный совет: относитесь к девушкам с вниманием. И девушки – отвечайте тем же», – сказал он. Также в рамках мероприятия он наградил Благодарственными письмами доцента КФУ, лауреата премии имени Каюма Насыри Николая Максимова и певца Ильгиза Шайхразиева.

Церемония открытия продолжилась художественными номерами. Выступили заслуженная артистка Татарстана Саида Мухаметзянова, певцы Ильгиз Шайхразиев и Ильназар. В завершение мероприятия директор Молодежного центра «Идель» Салават Кадыров объявил форум официально открытым.

Основная программа будет проходить с 25 по 31 августа в Молодежном центре «Идель». В программе форума – лекции, мастер-классы, конкурсы и творческие проекты.

Ринат Садыков Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Айнур Замалетдинов