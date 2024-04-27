Дни татарского просвещения пройдут в Турции, Нижегородской и Свердловской областях

Дни татарского просвещения в этом году пройдут в Турции, Нижегородской и Свердловской областях. Об этом сообщил начальник Управления национального образования Минобрнауки Татарстана Ильгиз Халиков на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в РТ.

«В рамках этого мероприятия представители республики посетят образовательные организации, проведут круглые столы с руководителями школ, вручат отраслевые награды Минобрнауки РТ. Запланировано обеспечение учебно-методическими пособиями и справочной литературой», – рассказал спикер.

Халиков добавил, что в июле министерство организует профильные языковые смены по татарскому языку, во время которых запланированы мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.

Кроме того, по его словам, разрабатываются и внедряются курсы по изучению культурных ценностей и традиций народов России в образовательные программы школ. Сейчас разработаны методические рекомендации для учителей по изобразительному искусству и технологии.