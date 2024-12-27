Дни правовой помощи и ролики для осужденных: Омбудсмен РТ подвела итоги работы за год

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дни правовой помощи для иностранных студентов, уроки в школе правовых знаний для родителей детей-инвалидов, трансляция видеороликов для осужденных организованы в этом году в Татарстане по инициативе уполномоченного по правам человека в РТ. Об этом «Татар-информу» сообщила омбудсмен республики Сария Сабурская.

«На протяжении всего года велась активная работа по правовому просвещению граждан. Мы провели шесть Дней правовой помощи для иностранных студентов вузов Татарстана, включая КГМУ, КНИТУ-КАИ, КНИТУ, КГАУ, КГЭУ и КГК имени Н.Г. Жиганова. Около 1 тыс. студентов смогли получить консультации по важным правовым вопросам», - рассказала она.

Совместно с председателем АРСИ Мариной Григорьевой была организована работа школы правовых знаний для родителей детей-инвалидов. Занятия в онлайн-формате набрали около 3 тыс. просмотров. Особое внимание было уделено правовому просвещению людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

«Обобщив поступившие обращения от осужденных, мы отсняли 10 видеороликов для трансляции в исправительных учреждениях. В видеороликах мы затронули несколько ключевых тем, которые помогут осужденным лучше понять свои права», - пояснила Сабурская.