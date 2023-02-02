В Казани к юбилею Сталинградской битвы открылась выставка «Крепость на Волге»

К юбилею Сталинградской битвы в казанском Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 открылась уникальная выставка «Крепость на Волге». Экспозиция посвящена татарстанцам, участвовавшим в одном из решающих сражений в истории Великой Отечественной войны.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В экспозиции, посвященной 80-й годовщине победы в Сталинградской битве, представлено более 50 экспонатов: фотографии, документы, личные вещи участников, а также найденные на поле боя детали танков и самолетов.

«Сталинградская битва — величайшее событие в нашей военной истории. Шесть месяцев шла битва, два миллиона бойцов принимало участие. Чудовищную цену наш народ заплатил за то, чтобы мы через 80 лет вместе отмечали с гордостью этот день. Потери были колоссальными: наша армия потеряла порядка 600 тысяч человек. После этого события история повернулась. После Сталинграда была видна Победа, и в ней никто уже не сомневался. Я думаю, каждый, кто ценит свою страну, своих героев, должен побывать здесь и окунуться в эти страшные события, которые пережили наши солдаты», — сказала доктор исторических наук, профессор Светлана Никонова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Здесь представлены личные вещи солдат, а также вооружение, амуниция, техника, которые были найдены на местах боевых действий. Особое место здесь уделяется воинским подразделениям из Татарстана, которые принимали непосредственное участие в Сталинградской битве.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Так, посетители могут увидеть форму летчика лейтенанта, форму бойца Волжской военной флотилии, авиационный пулемет, револьвер, детали самолета Пе-2, модели самолета Як-1. Также здесь представлены фотографии советских танков, уличных боев на окраинах города, кадры подготовки солдат к бою и снимки маскировочной одежды.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кроме того, выставка включает предметы, освещающие фронтовой быт, в том числе работу госпиталей, представлен и список работников одного из казанских предприятий, погибших в районе военных действий под Сталинградом.

«Это история огромного, великого сражения. Мы показываем деятельность наших земляков — татарстанцев.

Особая ценность выставки в том, что все фотографии подлинные. Мы можем увидеть снимки тех сложных и непростых времен, когда бойцы находились на полях сражений. Она показывает роды войск — это и танкисты, летчики, моряки, речники и медицинская санчасть. Также можно увидеть вышитое панно, которое на восьмое марта 1943 года подарили жены офицеров Казанскому танковому училищу. Кроме документов, представлено большое количество живых находок с огненных мест», — рассказал научный сотрудник Музея-заповедника мемориала Великой Отечественной Войны Наиль Хабибуллин.

Он отметил, что каждый экспонат уникальный. Собранные вместе, они дают яркую иллистрацию контрнаступления под Сталинградом и разгром немецко-фашистских войск.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На фотографиях и в документах раскрывается история воинских частей из Татарстана: 147-й и 120-й стрелковых дивизий, которые были сформированы в 1942 году. В экспозицию вошли снимки бойцов и командиров, карты с места боев, а также документы генерала, уроженца Татарстана Гани Сафиуллина.



«В Татарстане 40 героев Советского Союза принимали участие в Сталинградской битве. Этот бой шел за всю судьбу нашей страны, через город проходила основная транспортная магистраль на Кавказ и на юг Советского Союза. Немцы могли перекрыть нам доступ к нефти и к продовольствию, и нам было важно удержать этот город. Это была наша грандиозная победа, которую мы будем всегда помнить», — объяснил Хабибуллин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»



Управляющий делами РОМО «Отечество» Илья Прокофьев рассказал, что поисковое движение Татарстана более десяти лет работает на территории Волгоградской области.

«Большое количество ребят принимает участие в отрядах. Это и Нижнекамск, Набережные Челны, Чистопольский района и Мамадыш. Статистика показывает, что интерес к поисковому движению в Татарстане растет, в частности у подрастающего поколения», — пояснил он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В республике насчитывается около 1500 человек, которые выезжают на экспедиции и ведут раскопки.



«Почти во всех вузах Казани есть поисковые отряды. Для молодежи всегда интересны открытия, они начинают общаться с экспертами и историками других областей и краев. Это прикосновение к истории не через газеты или учебники, а вживую. Они начинают изучать поле боя, где шла траншея, землянка, земляной забор. Многие остаются в этом деле надолго и занимаются историческими исследованиями. Мы натыкаемся на места оказания первой помощи либо медико-санитарные батальоны, изучаем карту боевых действий. На полях используем автосъемку, это большая умстенно-логическая работа», — заключил он.