Дни национального кино пройдут в Татарстане к 140-летию Габдуллы Тукая

Кадр из трейлера фильма «Шурале»

К 140-летию татарского поэта Габдуллы Тукая в Татарстане с 23 по 26 апреля пройдут Дни национального кино (Милли кино көннәре).

«Татаркино» проведет показы анимационных, документальных и художественных фильмов, творческие встречи и мастер-классы в Елабуге (23 апреля, Иллюзион), Альметьевске (24 апреля, ОЦ Алмет), Набережных Челнах (25 апреля, Татарский драматический театр имени Аяза Гилязова) и Казани (26 апреля, Театр им. Г. Камала).

В рамках акции будут представлены подборка анимационных фильмов по мотивам татарских сказок, документальные фильмы «Сосна чабатасы» и «Казанский шов», художественный фильм «Гора влюбленных» и предпремьерный показ фильма «Шурале» Алины Насибуллиной.

«Шурале» — полнометражный режиссерский дебют Насибуллиной. Мистический фильм, основанный на легенде о жутком духе леса, собрал на одной площадке звездный актерский состав: Рузиль Минекаев, Сергей Гилев, Дмитрий Кузнецов (Хаски), Роман Михайлов и другие.

Картина Салавата Юзеева «Гора влюбленных», снятая по мотивам одноименного произведения Ильдара Юзеева, объединяет в себе роуд-муви, личную и социальную драму. Это история любви юной пары Саида и Ясмины, которые поклялись друг другу в вечной любви, но судьба на долгие годы разъединила их. Картину представит сценарист и режиссер Салават Юзеев. Премьера «Горы влюбленных» состоялась в рамках конкурсной программы XX Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар», где фильм одержал победу в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший сценарист». Картина также получила приз на кинофестивалях «Евразия» (Алматы) и «Чыпчаал» (Якутия).

Фильм «Казанский шов» сняли режиссер Бай Хайруллин и основательница школы татарских ремесел «Qul eşe», продюсер Мира Рахмат. В картине собраны интервью с хранителями ремесленных традиций и молодыми специалистами из Татарстана и других регионов. «Казанский шов» – это особенная технология шитья кожаных изделий: соединение узорно выкроенных деталей кожи встык вручную. Именно так шьются татарские кожаные сапоги – ичиги, на протяжении веков являющиеся одним из главных проявлений татарской моды.

Режиссер документального фильма «Сосна чабатасы» Радиф Кашапов расскажет о танце, который известен по всему Татарстану. Зрители также смогут принять участие в мастер-классах по анимации от Гульнары Низамиевой, по казанскому шву от бюро татарских ремесел «Qul eşe», по татарской народной пляске от Алсу Магсумзяновой.

Полное расписание сеансов доступно на сайте Дней национального кино.