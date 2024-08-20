В рамках Дней культуры РТ в Москве отметили 100-летие «Татаркино»

Фото: полпредство РТ в РФ

Дни культуры Татарстана в столице России в этом году стартовали с вечера короткометражного кино. Он приурочен к торжественному событию – 100-летию создания киностудии «Татаркино». Перед тем, как зрителей сопроводили в зал, в фойе с праздничным концертом выступили творческие коллективы Татарского культурного центра Москвы.

«Наш вечер наполнен теплотой и любовью друг к другу, и символично, что все это происходит в Год семьи в России. И сегодняшняя наша программа состоит из трех короткометражных фильмов. Эту подборку мы тоже подобрали, чтобы показать, как семья и родные важны. Особенно в такие непростые времена», – отметила генеральный директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова во время вступительного слова.

Перед началом просмотра зрителей поприветствовала и директор Центрального Дома кинематографистов, где прошло мероприятие, Екатерина Головня. Зрителям сегодня представили три яркие короткометражные киноленты: «Брелок», «Нигез йорт» и «Остазбикә». Все они объединены общими центральными темами – важностью семейных уз, традиций и искренней любви к своей Родине.

Фото: полпредство РТ в РФ

Традиционно участие в торжестве принял вице-премьер Татарстана – полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин.

«Сегодняшний вечер организован еще и для того, чтобы все вы здесь общались, знакомились, обнимались и чтобы мы с вами чаще встречались. А также составляли наши совместные планы на будущее. Бик зур рәхмәт сезгә! Еще раз спасибо нашим татарам, выходцам из Татарстана, москвичам, которые являются гостями наших мероприятий за то, что так активно участвуете во всех мероприятиях в Москве. Мы всегда говорим, что Москва – это город любви, дружбы и настоящих патриотов своей страны», – обратился он ко всем присутствующим.

Ахметшин также поблагодарил организаторов за плодотворное сотрудничество, которое и позволило собраться сегодня в старейшем столичном Доме кинематографистов и вместе дать старт Дням культуры РТ в Москве. Он вручил им награды от полпредства РТ в РФ.

Фото: полпредство РТ в РФ

Он также лично поздравил режиссера фильма «Нигез йорт» Насура Юрушбаева, который сегодня отмечает свой день рождения, и вручил ему подарок.

Фото: полпредство РТ в РФ

Также в фойе посетители смогли ознакомиться с выставкой, рассказывающей о создании киностудии «Татаркино». Она была основана в Казани в 1924 году и первой в Поволжье объединила в себе функции кинопроката и кинопроизводства.