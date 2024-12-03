Дни культуры РТ в 2025 году пройдут в Иране, Азербайджане, Египте, Казахстане

В следующем году Дни культуры Татарстана планируется провести в Москве, Иране, Азербайджане, Египте и Абайской области Казахстана. Об этом сообщил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин на заседании Координационного совета по делам соотечественников при Раисе РТ.

«Министерство продолжает деятельность по сохранению и популяризации национальной культуры, удовлетворению духовных запросов соотечественников по доступности и восприятию наследия татар», – сказал замминистра.

Натфуллин добавил, что министерство проводит работу по сохранению родного татарского языка и литературы, обрядовой культуры, народных промыслов, традиций, национальной драматургии и театра.

Он подчеркнул, что в этом году в 24 библиотеки Пермского края, Челябинской области и Удмуртии передано более 5,3 тыс. экземпляров документов, книг, журналов. Из них свыше 3,6 тыс. на татарском языке.

«В настоящее время ведется работа по расширению данного тиража и его ассортимента. Отдельный акцент должен быть сделан на детскую литературу», – отметил замминистра.