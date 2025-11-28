news_header_top
Культура 28 ноября 2025 20:18

Дни культуры РТ проведут в Москве, Чили, Китае, Киргизии и Таджикистане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В следующем году Дни культуры Татарстана планируется провести в Москве, Чили, Китае, Кыргызстане и Таджикистане. Об этом сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова на заседании Координационного совета по делам соотечественников при Раисе РТ.

«Заявок на проведение Дней культуры Татарстана очень много, но не всегда все эти заявки удается реализовать», – сказала она.

Аюпова добавила, что большую работу с регионами компактного проживания татар проводят библиотеки республики. «Национальная библиотека РТ на протяжении многих лет занимается вопросами комплектования и распространения татарской книги в таких регионах», – отметила она.

По словам министра, в этом году в регионы передано более 4,2 тыс. экземпляров документов, из них свыше 3,2 тыс. – на татарском языке. «Формированию мотивации к изучению и применению татарского языка способствует и национальный кинематограф», – подчеркнула она.

