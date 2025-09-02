Дни кино Африки, Турции и Казахстана: чем удивит фестиваль «Алтын Минбар» в 2025 году

Казанский международный кинофестиваль «Алтын Минбар» в этом году обещает быть особенно масштабным: четыре городские площадки, деловая программа, Дни африканского кино и звезды на красной дорожке. Подробнее – в обзоре «Татар-информа».





С 5 по 9 сентября в Казани состоится Казанский международный кинофестиваль «Алтын Минбар»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Четыре локации и 900 заявок

С 5 по 9 сентября в Казани состоится Казанский международный кинофестиваль «Алтын Минбар». Церемонии открытия и закрытия пройдут в новом здании театра Камала.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, основные события фестиваля пройдут на четырех площадках города: в отеле «Ногай», кинотеатре «Родина», кинотеатре «Мир», здании Присутственных мест в Казанском Кремле.

Дамир Натфуллин: «Основные события фестиваля пройдут на четырех площадках города» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В Казанском институте культуры в течение двух дней будет организована деловая площадка, на которой представители кинокомпаний и дистрибьюторы будут предлагать свои пакеты фильмов. На этой площадке состоятся два питчинга кинопроектов. На питчинг проекта, посвященного теме СВО, получено 20 заявок. Мы хотим снять сериал на эту тему», – сообщила исполнительный директор фестиваля, директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Ожидается, что по красной дорожке пройдут такие звезды, как Любовь Казарновская, Елена Цыплакова, Олег Тактаров, артисты кино и телевидения Константин Раскатов и Диана Гуц, турецкая кинозвезда Озге Юксель и, конечно же, татарстанские артисты.

На 21-й казанский кинофестиваль зарегистрировано 845 заявок из 67 стран. Фильмом открытия станет картина Александра Далматова «В мае 44-го» по повести татарского писателя Нурихана Фаттаха.

«Произведение было написано в 1962 году. Это название авторское. Хотя я предлагал вдове автора назвать фильм, например, «Ирек», но она отказалась и предложила оставить так, как написал автор», – пояснил режиссер картины.

«Особенность этого фестиваля еще в том, что он проводится в преддверии знакового события, которое состоится в 2026 году, – Казань станет столицей культуры исламских государств. География фестиваля охватывает такие страны, как Индия, Россия, Индонезия, ОАЭ, Бангладеш, Сенегал, Кыргызстан, Иран, Узбекистан, Тунис, Ирак, Беларусь, Саудовская Аравия, Азербайджан, Китай, Турция, Германия, Марокко, Черногория», – добавил Дамир Натфуллин.

Консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков особо посоветовал посетить два из четырех представленных фильмов – «Ника» и «Эвакуация» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Нам с консулами повезло»

Как рассказали организаторы фестиваля «Алтын Минбар», изюминкой нынешней программы показов станут Дни кино Казахстана, Кыргызстана, Турции и Африки.

«Кинотеатр «Мир» стал таким местом сбора организаторов фестиваля и консулов Турции, Казахстана и Кыргызстана. Дружный корпус у нас. Я думаю, что это счастье для Татарстана», – подчеркнула Миляуша Айтуганова.

«Нам очень повезло с консулами. Если бы мне дали возможность, я бы долго рассказывал о совместных проектах. С Турецкой Республикой это замечательные концерты Эльмиры Калимуллиной и Эльмира Низамова по инициативе и с прямой поддержкой Генерального консула в Большом концертном зале. В 2026 году мы ожидаем Дни киргизской культуры в Республике Татарстан, в 2027 году Дни Республики Татарстан пройдут в Кыргызской Республике», – отметил Дамир Натфуллин.

Консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков особо посоветовал посетить два из четырех представленных фильмов – «Ника» и «Эвакуация». Первый рассказывает о девочке, мечтающей быть балериной. Драма «Эвакуация» – о событиях, происходящих в период Великой Отечественной войны, дебютная картина режиссера Фархата Шарипова. Она рассказывает о судьбе эвакуированных в Казахстан, фокусируясь на потере матери своей дочери в хаосе эвакуационных поездов. Черно-белая картина производства «Казахфильм» уже получила специальный приз жюри и особое упоминание Международной федерации киноклубов на ММКФ.

Эрик Бейшембиев напомнил о таком феномене кино советского времени, как «киргизское чудо» 60-х годов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Генконсул Кыргызстана в Казани Эрик Бейшембиев напомнил о таком феномене кино советского времени, как «киргизское чудо» 60-х годов. Это золотая коллекция из десяти фильмов, в нее вошли работы Ларисы Шепитько, Андрея Кончаловского, Геннадия Базарова, Болота Шамшиева, Толомуша Океева, Альгимантаса Видугириса и Мелиса Убукеева. «Мы продолжаем эту эпопею. На фестивале мы предлагаем несколько фильмов», – подчеркнул он.

В программе «Россия. Исламский мир» будет представлен фильм «Потанцуйте с мамой» режиссера Дастана Мадалбекова. Драма о молодом парне Мирбеке, который внезапно узнает, что его маме осталось жить всего 10 дней. Кыргызские фильмы в разных номинациях будут показаны на различных площадках Казани.

Угур Йылмаз: «каждый человек встречается с разными ситуациями в своей жизни, порой драматическими, и встает перед нравственным выбором. Именно об этом, по его мнению, все три представленные картины» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Турецкий консул Угур Йылмаз, представляя три фильма своей страны, отметил, что каждый человек встречается с разными ситуациями в своей жизни, порой драматическими, и встает перед нравственным выбором. Именно об этом, по его мнению, все три представленные картины.

«У нас запланирована оригинальная программа – День африканского кино, который представит член жюри Чиома Уде. Рекомендую прийти на африканское кино. Это абсолютно уникальный кинематограф, который в последнее время не был представлен на нашем фестивале», – сказала Миляуша Айтуганова.

«Гости с максимальным функционалом»

Директор фестиваля «Алтын Минбар» также разъяснила принцип отбора членов жюри. «Первый принцип – это чтобы люди представляли собой лидеров кинематографии своих стран. Это, по сути, персоны, которые в своих странах играют ключевую роль в развитии кинематографии», – подчеркнула она.

Миляуша Айтуганова разъяснила принцип отбора членов жюри Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Напомним, в состав жюри нынешнего года вошли: Ресул Пукутти (председатель) – обладатель премии «Оскар» за лучшее сведение звука вместе с Ричардом Прайком и Иэном Тэппом за фильм «Миллионер из трущоб» (Индия); Мохаммед Абдулла Аль-Аджми – председатель Оманского кинообщества, член Генерального союза арабских художников (Султанат Оман); У Хунлянь – директор и менеджер проектов, директор профессионального комитета, художественный руководитель компании (Китай); Магди Ахмед Али – известный египетский режиссер, актер и сценарист.

Чиома Уде – создатель и исполнительный директор AFRIFF Африканского международного кинофестиваля. Как отметила Миляуша Айтуганова, ее называют «Мама Африка». По словам директора Казанского кинофестиваля, Чиома Уде поддерживает именно молодежное кино.

Членами жюри в 2025 году стали также популярная узбекская актриса Рано Шодиева – руководитель Центра молодежи и детей с ограниченными возможностями, Наталия Гугуева – кинопродюсер и главный режиссер дирекции документального кино Первого канала. В жюри казанского кинофорума также представлены Филиппины (Джей Абелло), Иран (Мохаммад Али Саджади) и Россия (Сергей Струсовский).

«Мы выбираем актеров и людей, которые будут представлены и на красной дорожке, и на наших творческих встречах. Это актеры и режиссеры, которые участвуют в конкурсных и внеконкурсных программах. То есть наша задача не пригласить кого-либо за огромные деньги в Казань, а чтобы они были реально функциональны в нашем кинофонде», – подчеркнула директор фестиваля.

Второй год фестиваль стремится охватить как можно больше зрителей даже в муниципальных районах Республики Татарстан Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Бесплатные показы и регистрация за 1 рубль

Миляуша Айтуганова также сообщила, что теперь на показы и мероприятия фестиваля можно будет попасть после онлайн-регистрации. «Вся конкурсная программа у нас бесплатная, но есть одно но. Кинотеатр «Родина» имеет систему регистрации, по которой нужно будет оплатить 1 рубль. Памятка будет размещена на наших ресурсах», – уточнила она и добавила, что это можно сделать через сайт фестиваля «Алтын Минбар».

Айтуганова также сообщила, что в этом году для показа в Присутственных местах Казанского Кремля отобрано пять фильмов семейного формата, они будут показываться ежедневно.

На вопрос «Татар-информа» о целесообразности введения платных показов директор «Алтын Минбара» объяснила: «Цель не заработать деньги на показах, а урегулировать потоки. Другое дело, что здесь есть над чем работать. Можно смотреть, какой контент делать платно, какой бесплатно».

По ее словам, второй год фестиваль стремится охватить как можно больше зрителей даже в муниципальных районах Республики Татарстан.

«В этом году к нам присоединились 36 районов. Они будут показывать в рамках фестиваля 6-7 сентября фильмы в своих кинотеатрах», – сообщила Миляуша Айтуганова и добавила, что следующим шагом будет проведение творческих встреч с гостями фестиваля в регионах Татарстана.