События Казанского кинофестиваля могут выйти за пределы столицы республики

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В перспективе география показов Казанского международного фестиваля мусульманского кино может выйти за пределы столицы Татарстана.

Этот вопрос был затронут в ходе дискуссии, которую в Кабинете Министров РТ провели министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова, начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов, директор ГБУК РТ «Татаркино» и исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова.

Спикеры рассказали о главных событиях восемнадцатого по счету кинофестиваля, параллельной программе, приглашенных гостях и новшествах этого года. Полный список показов, мероприятий и событий доступен на сайте проекта. В течение пяти дней на девяти площадках города развернется обширная и весьма плотная программа. Помимо конкурсных и внеконкурсных программ запланировано проведение мастер-классов, творческих встреч с выдающимися деятелями в области киноиндустрии, концертов и многого другого.

«Мы ждем в гости представителей не только наших ближайших партнеров, таких как Узбекистан, Казахстан, Таджикистан. Иран, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ уже не первый год принимают активное участие в кинофестивале. Приедут к нам и представители европейских стран — Германии, Франции и других», — рассказала Ирада Аюпова.

Многие из приезжих актеров и режиссеров станут почетными гостями церемоний открытия и закрытия фестиваля. Так, по красной дорожке пройдет кинорежиссер Владимир Хотиненко, который в этом году возглавил жюри КМФМК. Актеры Олеся Судзиловская и Иван Колесников проведут церемонию открытия в качестве ведущих.

Кроме того, на звездной дорожке можно будет увидеть сыгравшего в телесериале «Мастер и Маргарита» актера Александра Галибина, киноактрису Наталью Варлей, актера Фархада Махмудова, актера сериала «Великолепный век. Империя Кёсем» Нумана Чакыра, Асланбека Жанбалаева и других.

Аюпова подчеркнула, что форум планируют посетить 127 гостей из десяти стран.

Особое внимание последние несколько лет дирекция проекта уделяет проведению деловой площадки фестиваля: регионального кинорынка, питчинга кинопроектов, панельных дискуссий. Новшеством этого года станет форум киношкол. На него приглашены кинообразовательные учреждения России. Причем не только государственные, такие как ВГИК или Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, но и частные.

«Необходимость собрать такой форум появилась в связи с тем, что в наших учебных учреждениях готовят актеров, режиссеров, сценаристов. А такие нужные для киноиндустрии кадры, как гримеры, художники-постановщики, художники по костюмам, не готовятся практически нигде. В рамках форума киношкол мы бы хотели поднять этот вопрос и подумать, как можно было бы развить эту историю», — пояснила Миляуша Айтуганова.

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Расширен в этом году и кинорынок, на котором будут представлены 28 регионов. Кроме того, в этом году были приглашены и представители четырех стран, где сегодня наблюдается расцвет киноиндустрии. «Их приглашение связано с тем, что у нас в кинотеатрах сейчас недостаток репертуара. Из-за санкций мы потеряли голливудское и европейское кино. И поэтому мы приглашаем дистрибьютеров из других стран, которые готовы предложить свою продукцию», — рассказала Айтуганова.

Азат Абзалов заметил, что за время своего существования форум идеологически выстроился под девизом «Через диалог культур к культуре диалога», что является залогом процветания проекта.

На вопрос журналистов, планируется ли расширение географии проекта в части показов конкурсных и внеконкурсных программ, спикеры отметили, что рассматривают такую возможность. Однако не всё так просто.

«Фестивальная история предполагает однократный показ фильмов. Не все готовы передавать права, хотя я согласна, что нужно делать выездные сессии», — констатировала Аюпова.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Она напомнила, что подобный эксперимент в рамках фестиваля проводился. Некоторые фильмы транслировались на телеканале ТНВ, что способствовало расширению географии показов фестиваля. «Сейчас с этим гораздо сложнее. Но мы будем думать над тем, чтобы создавать прокатную историю хотя бы для фильмов татарстанского производства», — резюмировала министр.

XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет с 7 по 11 сентября при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Министерства культуры России, а также в партнерстве с группой стратегического видения «Россия — Исламский мир».