Дни Беларуси в Татарстане открылись «Беловежской пущей» в исполнении «Песняров»

Фото: пресс-служба Министерства культуры РТ

Дни культуры Республики Беларусь в Татарстане стартовали с гала-концерта в Качаловском театре. Для жителей и гостей города выступили известные белорусские артисты, а со сцены зрителей поприветствовали вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и министры культуры Татарстана и Беларуси Ирада Аюпова и Анатолий Маркевич.

На сцене театра для казанцев выступили хор имени Геннадия Цитовича, ансамбль танца Беларуси, заслуженная артистка республики Виктория Алешко, а также хедлайнеры концерта – ансамбль «Песняры» с хитом «Беловежская пуща». Всего в состав творческой делегации Беларуси в Татарстане вошли более 100 человек.

Народы Татарстана и Беларуси можно считать поистине братскими, а перспективы сотрудничества неиссякаемыми, заявила в своем выступлении Фазлеева.

«Мы разговариваем на понятном для всех языке – языке искусства. Через искусство наши артисты передают вам огромный творческий привет от миллионов белорусов, которые ценят и любят Россию как надежного союзника и настоящего друга нашей страны. Для белорусов нет более родных и близких людей, чем россияне», – отметил Маркевич.

С ним согласилась Аюпова: по ее словам, важно развивать творческий обмен народов. «Причем, не только в событийной, но и научной сфере», – подчеркнула она.

Дни культуры Татарстана в Беларуси прошли в 2018 году, напомнила Аюпова. Однако она призвала расширять сотрудничество за пределы разовых акций. По ее мнению, «должны идти постоянные межтеатральные, межтворческие обмены».

В течение нескольких дней татарстанцев ждут разные культурные мероприятия, связанные с Беларусью. Так, в Литературно-мемориальном музее А.М.Горького и Ф.И.Шаляпина Национального музея РТ открылась выставка белорусских художников. Экспозицию выставки составляют работы, созданные участниками международного пленэра, посвященного 140-летию со дня рождения народных поэтов Беларуси Янки Купалы и Якуба Коласа. Выставка будет работать до 30 августа 2022 года. А утром 10 августа в парке Победы Казани пройдет возложение цветов к Вечному огню колоннады Мемориала Славы.

Программа Дней культуры Беларуси в Татарстане продлится до 20 августа, сообщает пресс-служба Минкульта РТ.