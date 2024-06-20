Дневник из бомбоубежища и снаряды НАТО: в Казани открылась выставка «Обыкновенный нацизм»

Выставка «Обыкновенный нацизм» впервые открылась в московском Музее Победы на Поклонной горе в 2023 году. Экспозиция получила массу откликов со всех уголков страны, поэтому организаторы решили сделать еще и передвижной формат, в который вошли около 200 экземпляров, свидетельствующих о существовании нацистской идеологии на Украине, рассказала «Татар-информу» куратор проекта, руководитель выставочных проектов фонда «История Отечества» Наталья Капустникова.

Экспозицию представляли не только в России, но и в Белоруссии и Абхазии. Выставка в Казани стала 20-й по счету, Экспонаты на освобожденных территориях собирала межмузейная группа энтузиастов, в которую вошли сотрудники музеев, преподаватели ведущих вузов страны. Организуют ее Российское историческое общество, Фонд «История Отечества» и Музей Победы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В экспозицию вошли в том числе нашивки, шевроны, знаки отличия с нацистской символикой, образцы западной военной формы и боеприпасы, свидетельствующие о вовлеченности стран НАТО в конфликт, украинская литература с искаженными историческими фактами и многое другое.

«Мы понимали, что нужно собирать, пока идут военные действия, как только освобождались территории, нужно подбирать буквально, что называется, из окопа. <…> Уже около 13 тысяч экспонатов мы собрали, и они потихоньку распределяются по музеям Российской Федерации», – поделилась Капустникова, назвав музейщиков настоящими героями.

Одним из главных экспонатов в коллекции стал целый комплекс предметов, которые подтверждают участие НАТО на Украине: каска натовского образца, ящик для хранения боеприпасов, медицинский халат из Чехии, сухпаек из Канады и многое другое.

На полях сражений музейщики также нашли футболки, военную форму националистических батальонов. Есть среди экспонатов также и флаг, подписанный польским спецназом.

Особый трепет вызывает дневник жительницы Мариуполя, которая пережидала бомбежки в подвале и каждый день записывала происходящие вокруг события. «Выстрелы с 5.00. Мы проснулись в 6.00 от звонка Кати. Город начали обстреливать с восточного. Леша был на работе, а мы в своих постелях», – говорится в первой записи от 24 февраля.

На освобожденных территориях межмузейная группа также нашла большое количество книг. Это в том числе учебники истории с искаженными фактами. Например, такими, что Советская Армия морила голодом украинцев и убивала их по национальному признаку. Есть также современные военные эпосы, детские комиксы и другие вариации.

Одними из первых на освобожденные территории заходили корреспонденты РИА «Новости», некоторые их работы тоже можно увидеть в Казани. На одной из самых драматичных запечатлена женщина, которая пыталась выехать с территории Украины в первые дни СВО. Ее автомобиль чудом уцелел после обстрелов нацистского батальона «Азов», который оцепил территорию и не давал выехать людям эвакуироваться.

«Мы можем наблюдать, что нацизм сейчас снова поднимает голову. И результатом его возрождения стал геноцид против людей, которые просто хотели разговаривать на русском языке, защищать свою родную культуру, родной язык. Такие вещи недопустимы, и я считаю, что об этом нужно говорить», – заключила Наталья Капустникова.

Выставка «Обыкновенный нацизм» будет доступна посетителям Музея Великой Отечественной войны в Казани по входному билету и Пушкинской карте. Продлится она до 24 августа.

Фотографии Салавата Камалетдинова / «Татар-информ»