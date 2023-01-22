Днем в Татарстане ожидается до 11 градусов мороза

Завтра, 23 января, в Татарстане сохранится умеренно морозная погода, температурный фон практически не изменится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой по-прежнему будет облачно с прояснениями. Существенные осадки маловероятны. Прогнозируется умеренный юго-западный и западный ветер. На дорогах образуется гололедица, отмечают синоптики.

Ночью температура воздуха по региону составит от -12 до -17 градусов, а при прояснениях — и до 22 градусов мороза (в Казани — от -14 до -16 градусов, при прояснениях — до -19). Днем воздух прогреется до -6, -11 градусов (в столице РТ — до 8–10 градусов ниже нуля).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по предварительным данным метеорологов умеренно морозная погода задержится в Татарстане как минимум до вторника, 24 января.