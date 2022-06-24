Днем в Мамадышском районе мужчина утонул в пруду, его тело нашли ближе к вечеру

Накануне днем по номеру вызова экстренных служб 112 сообщили о том, что в селе Малмыжка Мамадышского района в местном пруду утонул мужчина. Стоит отметить, что это место не приспособлено для купания, на что указывает установленный там запрещающий аншлаг.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На место прибыли спасатели ЗПСО №5, которые сразу начали обследовать пруд. Ближе к восьми часам вечера тело утонувшего 64-летнего мужчины удалось найти на глубине двух метров в четырех метрах от берега. Тело передали сотрудникам полиции.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

По предварительной версии, причина гибели мужчины – нарушение правил поведения на водоеме. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.