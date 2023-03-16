Днем 21 марта несколько домов Вахитовского района Казани останутся без воды

Ряд домов Вахитовского района Казани временно останутся без воды. Об этом сообщает МУП «Водоканал» в своем телеграм-канале.

«В связи с производством работ по подключению водопровода Д=63 мм объекта „Реставрация и приспособление здания исторического наследия по ул. Рахматуллина, 8/11“ к водопроводу Д=110 мм с 9:00 до 23:00 21 марта планируется отключение водоснабжения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что вода будет отсутствовал в домах №2/18, 4, 6/9, 8/11 по улице Рахматуллина, №3/19, 5/16, 7, 10/14, 11, 12 по Профсоюзной, №14/10, 16/5, 18/2, 19/3, 21, 21/19, 21 корп.3 по улице М. Джалиля, № 12/20 по Кремлевской и №9/16, 11/8, 18, 18 корп.2, 20 по улице К. Наджми.

Автоцистерны с водой разместят по поступающим заявкам от населения, которые принимаются по телефону +7(843)231-62-60.