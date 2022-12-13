Днем 14 декабря ряд домов Советского района Казани останутся без воды

Завтра, 14 декабря, ряд домов Советского района Казани останутся на время без воды. Временные неудобства связаны с подключением водопроводов по улице Шуртыгина.

С 9 утра и до 11 часов вечера водоснабжение будет отсутствовать в доме №23 по Аэропортовской, в домах №17, 19, 23, 25, 27, 29/20 по ул. Гастелло, №32, 34, 36/2, 44 по ул. П. Лулумбы, №2/36, 3, 4, 6, 8, 14/25, 16-е стр., 20/29 по ул. Шуртыгина и №3/6, 5, 7 по ул. С. Юлаева.

Кроме того, без воды останутся жители всех домов по улицам М. Расковой, Цимлянская и Матросова (кроме №4).

МУП «Водоканал» будет принимать заявки на подвоз автоцистерн с водой по телефону +7(843)231-62-60, передает пресс-служба мэрии Казани.