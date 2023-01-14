Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова

Народный артист России Дмитрий Назаров и его жена, заслуженная артистка России Ольга Васильева, уволены из МХТ имени Чехова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя директора театра по связям с общественностью Вадим Верник.

По словам собеседника издания, у Назарова состоялась беседа с художественным руководителем театра Константином Хабенским, после которой и было принято решение об увольнении актеров. Других подробностей произошедшего представитель МХТ не привел.

Об увольнении Назарова ранее написала газета «Московский комсомолец». При этом в материале утверждалось, что причиной увольнения стали не только публичные заявления артиста о конфликте на Украине, но и некие более широкие «антироссийские настроения» актера.

Сам Назаров сегодня утром заявил изданию «Москва онлайн», что ничего не знает о своем увольнении и что он не обсуждал этот вопрос с Хабенским.

Дмитрий Назаров — народный артист РФ, актер театра, кино и озвучивания, телеведущий, поэт. На его счету более 40 ролей, в том числе в экранизациях романов «Золотой теленок» и «Тобол», а также в сериалах «Штрафбат», «Марш Турецкого» и «Кухня», фильме «Кухня. Последняя битва». После начала специальной военной операции на Украине начал публиковать на своем YouTube-канале стихи и песни, в которых критически высказывается о властях РФ и действиях России на Украине.



Ольга Васильева — заслуженная артистка РФ, актриса театра и кино. Снималась в таких фильмах, как «Повесть непогашенной луны», «Анкор, еще Анкор!», «Кухня в Париже» и «Кухня. Последняя битва», сериале «Вызов».