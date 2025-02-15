Дмитрий Яшкин: «Все понимают, какая это игра -- «Зеленое дерби»

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин после поражения от «Салавата Юлаева» (0:3) в последнем, шестом «Зеленом дерби» регулярного чемпионата поделился мыслями об игре. Он заявил, что в команде постарались не вспоминать провальный поединок с «Торпедо» (1:5) на своем льду, который прошел 11 февраля.

«Старались забыть тот матч. Такие игры бывают, на «Зеленое дерби» особо не требуется настраиваться, все ребята прекрасно понимают, какая это игра. Играли неплохо, чуть-чуть не хватило реализации», – сказал капитан «Ак Барса».

Он не стал выделять Джошуа Ливо, который отметился заброшенной шайбой.

«Лучше у "Салавата" спросить, насколько он им помог. Да, забил в пустые ворота. Хорошо играл, как обычно».

Напомним, ранее стало известно, что Дмитрий Яшкин в третий раз в карьере преодолел отметку в 200+ силовых приемов за сезон в КХЛ.