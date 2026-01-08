Дмитрий Яшкин вернулся в состав на матч с «Барысом»

Фото: ak-bars.ru

Экс-капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин сыграет в первом звене в домашнем матче с астанинским «Барысом». Напомним, форвард пропустил последние матчи в связи с дисциплинарными мерами от тренерского штаба «Ак Барса». Дмитрий выйдет в сочетании с Александром Хмелевским и Кириллом Семеновым.

Матч пропустит Михаил Фисенко, который получил повреждение. В четвертом звене с Никитой Дыняком и Дмитрием Кателевским будет действовать Артур Бровкин.

Полный состав «Ак Барса» можно посмотреть здесь:

Напомним, стартовое вбрасывание в матче назначено на 17:00 по московскому времени.