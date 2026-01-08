news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 8 января 2026 16:10

Дмитрий Яшкин вернулся в состав на матч с «Барысом»

Читайте нас в
Телеграм
Дмитрий Яшкин вернулся в состав на матч с «Барысом»
Фото: ak-bars.ru

Экс-капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин сыграет в первом звене в домашнем матче с астанинским «Барысом». Напомним, форвард пропустил последние матчи в связи с дисциплинарными мерами от тренерского штаба «Ак Барса». Дмитрий выйдет в сочетании с Александром Хмелевским и Кириллом Семеновым.

Матч пропустит Михаил Фисенко, который получил повреждение. В четвертом звене с Никитой Дыняком и Дмитрием Кателевским будет действовать Артур Бровкин.

Полный состав «Ак Барса» можно посмотреть здесь:

Напомним, стартовое вбрасывание в матче назначено на 17:00 по московскому времени.

#ХК Ак барс #хк барыс
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Экономический прогноз на 2026 год: что будет с инфляцией, зарплатами и ключевой ставкой

Экономический прогноз на 2026 год: что будет с инфляцией, зарплатами и ключевой ставкой

8 января 2026
Движение автобусов и грузовиков из-за снегопада ограничили на ряде трасс в Татарстане

Движение автобусов и грузовиков из-за снегопада ограничили на ряде трасс в Татарстане

7 января 2026