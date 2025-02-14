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На главную ТИ-Спорт 14 февраля 2025 14:43

Дмитрий Яшкин в третий раз в карьере совершил более 200 силовых приемов в сезоне

Дмитрий Яшкин в третий раз в карьере совершил более 200 силовых приемов в сезоне
Фото: ak-bars.ru

Форвард «Ак Брса» Дмитрий Яшкин оформил более двухсот силовых приемов за один чемпионат. Это уже третий сезон, в котором капитан казанской команды преодолевает этот рубеж. Сейчас на его счету 204 силовых приема в 53 матчах регулярного чемпионата.

Кроме чешского форварда столько хитов в истории КХЛ осуществляли еще два хоккеиста: Максим Рыбин (3 раза) и Владимир Денисов (1 раз).

Напомним, сегодня в Уфе состоится шестое «Зеленое дерби» сезона 2024/2025. Начало встречи – 17:00 по московскому времени.

#ХК Ак барс #Дмитрий Яшкин
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