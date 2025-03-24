Дмитрий Яшкин: «В плей-офф все начинается с чистого листа»

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Нападающий и капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин поделился ожиданиями в преддверии серии первого раунда плей-офф против «Автомобилиста».

«Интенсивная идет подготовка к серии с «Автомобилистом». Отрабатываем меньшинство, большинство. Все необходимые детали, которые могут сыграть решающую роль в плей-офф. Прекрасно знаем соперника, часто играем с «Автомобилистом» в последние сезоны.

В плей-офф все начинается с чистого листа. Конечно, мы понимаем, что в регулярном чемпионате мы имели над ними определенное преимущество, много удачных матчей сыграли. Но в плей-офф опыт регулярки уже не имеет значения, все начинается заново», – цитирует Яшкина корреспондент «ТИ-Спорта».

Первые матчи серии с «Автомобилистом» казанский клуб проведет 26 и 28 марта.