Дмитрий Яшкин пообещал выиграть последнее «зеленое дерби» сезона

Фото: ak-bars.ru

Форвард казанского «Ак Барса» Дмитрий Яшкин после победного «Зеленого дерби» рассказал о своем персональном противостоянии с лучшим снайпером Континентальной хоккейной лиги, Джошуа Ливо.

«Удалось победить. Опять были невынужденные удаления. Хорошо, что справились. Чувствовал ли, что были провокации со стороны Ливо? Я видел, что он удалялся. Я думаю, все прекрасно понимают какого уровня этот игрок. Против каждого надо играть хорошо, а против него тем более.

Также каппитан «Ак Барса» дал оценку прошедшим противостояниям с «Салаватом Юлаевым». Он отметил, что нужно побеждать в шестой игре».

«Все игры были ровные, надо постараться выиграть последнее дерби», – сказал Дмитрий Яшкин.

Следующий поединок «Ак Барса» пройдет в гостях, 31 января. Соперник – тольяттинская «Лада».