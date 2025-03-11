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На главную ТИ-Спорт 11 марта 2025 09:04

Дмитрий Яшкин поделился идеями, как «Ак Барсу» улучшить результаты и реализацию моментов

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Дмитрий Яшкин поделился идеями, как «Ак Барсу» улучшить результаты и реализацию моментов
Фото: ak-bars.ru

Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин после поражения от московского «Спартака» (4:3) рассказал, как, по его мнению, команда попала в серию неудач и каким образом выбираться из спада.

«Бывают и плохие серии, и победные. Мы играем хорошо, но допускаем ошибки, после которых соперники забивают. Это очень обидно и больно, потом сложно из этого выкарабкиваться. Как с этим справиться? Работать, все идет только через это. Любое поражение волнует игроков и команду», – сказал форвард казанской команды.

Также Дмитрий ответил на вопрос, с чем связано большое количество систематических ошибок у команды. По его мнению, дело в лишних движениях и мыслях. Он считает, что «Ак Барсу» нужно действовать проще на льду.

«Много придумываем лишнего, где не надо. Сейчас сезон близится к плей-офф, команды это показывают, играют с нами от простоты, выкидывают шайбу, дают много борьбы. От этого и появляются ошибки и пропущенные голы, надо над этим работать и действовать так же», – заявил капитан «Ак Барса».

Следующую игру «Ак Барс» проведет также дома, против челябинского «Трактора». Матч состоится в среду, 12 марта. Начало встречи – 19:00 по московскому времени.

#ХК Ак барс #Дмитрий Яшкин #хк спартак
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