Дмитрий Яшкин ответил на вопрос, нужна ли новая арена «Ак Барсу»

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Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт» ответил на вопрос, нуждается ли казанский клуб в новой современной арене.

«Нужна ли «Ак Барсу» арена побольше? От лица игрока скажу, что, конечно, я был бы не против новой арены. По всей России открываются современные ледовые дворцы - это здорово. У «Ак Барса» большая армия болельщиков. В каждом городе нас горячо они поддерживают. А в Казани всегда шикарная атмосфера на арене. Поэтому чем больше болельщиков будет нас поддерживать на стадионе, тем лучше для нас», – заявил Яшкин.

«Ак Барс» выступает на «Татнефть-Арене» с декабря 2005 года. Вместимость стадиона составляет чуть менее 9 тысяч человек (8900).