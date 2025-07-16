Дмитрий Яшкин оценил перспективы Амира Мифтахова закрепиться в НХЛ

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Капитан и нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин в беседе с «Чемпионатом» оценил перспективы Амира Мифтахова проявить себя в «Каролине».

Напомним, голкипер принял решение уехать в Северную Америку летом этого года.

«Думаю, у него неплохие шансы закрепиться в НХЛ на самом деле. Я в него верю, в этой команде есть определённые нюансы, которые могут сыграть в его пользу», – сказал Яшкин.

В минувшем сезоне «Ак Барс» дошел до второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. В четвертьфинале казанцы вылетели от московского «Динамо» (2-4).