На главную ТИ-Спорт 18 декабря 2025 14:41

Дмитрий Яшкин объяснил, за счет какого компонента можно обыграть СКА

Фото: ak-bars.ru

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин рассказал о настрое в команде перед первым матчем выездной серии с петербургским СКА.

«После перерыва провели отличную домашнюю игру, теперь нужно продолжить это в выездной серии.

Также он объяснил, за счет чего можно добиться успеха на льду «Ледового дворца».

«Здесь всегда непростые игры. Нужно поменьше удаляться – это нам поможет, а свои моменты в атаке мы создадим. Нужно выигрывать единоборства и придерживаться нашей системы игры. Если все будут действовать правильно, то мы будем владеть шайбой», – отметил Яшкин.

Напомним, матч между СКА и «Ак Барсом» начнется сегодня в 19:30 по московскому времени.

#ХК СКА #ХК Ак барс #Дмитрий Яшкин
