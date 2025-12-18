Дмитрий Яшкин объяснил, за счет какого компонента можно обыграть СКА
Форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин рассказал о настрое в команде перед первым матчем выездной серии с петербургским СКА.
«После перерыва провели отличную домашнюю игру, теперь нужно продолжить это в выездной серии.
Также он объяснил, за счет чего можно добиться успеха на льду «Ледового дворца».
«Здесь всегда непростые игры. Нужно поменьше удаляться – это нам поможет, а свои моменты в атаке мы создадим. Нужно выигрывать единоборства и придерживаться нашей системы игры. Если все будут действовать правильно, то мы будем владеть шайбой», – отметил Яшкин.
Напомним, матч между СКА и «Ак Барсом» начнется сегодня в 19:30 по московскому времени.