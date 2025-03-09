Нападающий и капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин объяснил, чем неудобен «Авангард» как соперник для казанского клуба.

«Они хорошо играют, быстрая команда, мастеровитая. Как в прошлой, так и в этой игре воспользовались своими моментами. Надо посмотреть на то, что у нас сегодня получалось хорошо, и дальше работать над этим», – цитирует Яшкина корреспондент «ТИ-Спорта».

Отметим, что в нынешнем регулярном чемпионате «Ак Барс» проиграл «Авангарду» четыре матча из четырех.

Следующую встречу казанцы проведут против «Спартака» 10 марта.