news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
На главную ТИ-Спорт 9 марта 2025 09:18

Дмитрий Яшкин объяснил, чем неудобен «Авангард» как соперник

Читайте нас в
Телеграм

Нападающий и капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин объяснил, чем неудобен «Авангард» как соперник для казанского клуба.

«Они хорошо играют, быстрая команда, мастеровитая. Как в прошлой, так и в этой игре воспользовались своими моментами. Надо посмотреть на то, что у нас сегодня получалось хорошо, и дальше работать над этим», – цитирует Яшкина корреспондент «ТИ-Спорта».

Отметим, что в нынешнем регулярном чемпионате «Ак Барс» проиграл «Авангарду» четыре матча из четырех.

Следующую встречу казанцы проведут против «Спартака» 10 марта.

#ХК Ак барс #Дмитрий Яшкин #кхл
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Сез булдырасыз» от Путина, макронаполеончик и антидроновый Татарстан

«Сез булдырасыз» от Путина, макронаполеончик и антидроновый Татарстан

8 марта 2025
Премьера «Башмачков»: первенцы Бикчантаева, историческая партитура, рэп и акробатика

Премьера «Башмачков»: первенцы Бикчантаева, историческая партитура, рэп и акробатика

8 марта 2025