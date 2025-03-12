Дмитрий Яшкин: «Из-за наших ошибок соперник забивает, это очень обидно и больно»

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин отозвался о двух последних поражениях казанской команды от «Авангарда» и «Спартака».

По его словам, последние пару игр команда провела хорошо, но допустила ошибки, которые повлияли на результат.

«Да, в итоге соперник забивает, это очень обидно и больно. Сложно выбираться из таких ситуаций», – прокомментировал форвард.

Также Яшкин объяснил, с чем связаны ошибки в игре «Ак Барса».

«Где-то мы сами придумываем, где это не надо делать. Дело близится к плей-офф, порой нужно попроще действовать. Многие команды закидывают шайбу в чужую зону, борются. Отсюда и голы приходят. Значит, нужно делать то же самое», – передает слова Дмитрия «Чемпионат».

Напомним, в данный момент «Ак Барс» идет на шестом месте в таблице Восточной конференции КХЛ. В следующем матче «барсы» сыграют с «Трактором». Встреча состоится сегодня, 12 марта, в 19:00 по мск.