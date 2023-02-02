«Миллионы россиян занимают деньги по ставкам свыше 300% годовых»

Что делать людям, столкнувшимся с заочными судебными решениями по искам микрофинансовых организаций, как изменилась работа коллекторов и во что лучше вкладывать средства, рассказал корреспонденту «Татар-информа» председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Дмитрий Янин: «На мой взгляд, проблема должна решаться не на стадии взыскания долгов, а еще на стадии выдачи займа»

Фото предоставлено Дмитрием Яниным

«Взыскать долги по займу с нищей семьи непросто»

Дмитрий Дмитриевич, на днях ЛДПР внесла в Госдуму предложение о полном запрете коллекторских агентств. Проблема с ними существует у заемщиков до сих пор?

Проблема не в коллекторах. Есть закон, который регулирует правила взыскания долга.

Регламентировано даже число звонков, которые коллектор может сделать должнику?

Именно. Человек может вообще отказаться от любых звонков — подать заявление о том, чтобы общение с коллекторами было исключительно письменным. На мой взгляд, проблема должна решаться не на стадии взыскания долгов, а еще на стадии выдачи займа. Более того, нужно подойти к ней с самого начала: надо запретить микрофинансовые компании, которые почему-то по сравнению с банками имеют льготы. И тогда число претензий к коллекторам снизится в разы.

Согласно статистике Федеральной службы судебных приставов, еще два-три года назад наибольшее число жалоб заемщиков касалось деятельности МФО, которые, взыскивая долги, даже угрожали должникам физической расправой.

Причина в том, что взыскать долги по займу с нищей семьи непросто. Коллекторы угрожают должникам, нарушают закон. Чему удивляться, если они получают зарплату в зависимости от объемов собранных долгов. Очевидно, что проблема существует, но она не решается.

То есть у коллекторов прямая заинтересованность в сборах, поэтому они порой идут на всё? Случалось, что даже кирпичом в окно заемщика могли запустить?

В Ульяновске несколько лет назад была история: коллекторы бросили в квартиру «коктейль Молотова» — в результате там загорелся трехлетний ребенок. Но директор компании-кредитора не пострадал. К ответственности привлекли не его, а того, кто поехал взыскивать долг. И таких историй будет больше, если в России не запретить деятельность микрофинансовых организаций. Пока что их насчитывается достаточное количество.

«Проблема не в коллекторах. Есть закон, который регулирует правила взыскания долга» Фото: © «Элмэт таннары»

«Нет никаких предпосылок для того, чтобы банки перестали продавать страховки»

А как сейчас обстоит ситуация с дополнительными услугами, навязываемыми при кредитовании? Ранее вы называли ее сложной.

Там ничего не меняется. Мы в октябре – декабре делали мониторинг кредитного рынка и увидели, что факты навязывания страховок — массовые. И никаких предпосылок к тому, чтобы участники рынка перестали навязывать их, нет.

Эти полисы бесполезны, выплат по ним не происходит. И нам очень жаль, что Банк России не запрещает реализовывать сопутствующие продукты при выдаче кредитов. Это сняло бы все проблемы с навязыванием страхования. Кредитные организации честно бы говорили людям, что их ипотека, к примеру, стоит не 10 процентов годовых, а на 10 процентов больше, потому что заемщик должен ежегодно покупать страховку.

Такое страхование выливается в большие суммы?

Страховки достаточно дорогие. Это сотни миллиардов рублей, которые каждый год собирают страховые компании вместе с банками. Размер этих сборов зависит от объема выданных кредитов.

Растет объем выдачи кредитов населению и увеличивается якобы добровольная покупка гражданами этих полисов. Прямая зависимость от объема выдачи кредитов говорит о том, что нельзя получить кредит без покупки страховки. В противном случае заемщику скажут, что ему придется платить повышенные проценты, или вообще откажут в кредите. Это является признаками навязывания страховой услуги, равно как и одновременная продажа: когда вы в один день получаете кредит и покупаете страховой полис, который к тому же часто включается в тело кредита. То есть на сумму страховки, которая достигает сотен тысяч рублей, банк дает вам кредит, и отказаться от этих включенных в тело кредита страховых продуктов значительно сложнее.

«Растет объем выдачи кредитов населению и увеличивается якобы добровольная покупка гражданами этих полисов» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Некоторые заемщики ссылаются на то, что они элементарно не разобрались в условиях кредитного договора. И действительно порой сложно понять, что к чему, поскольку информация бывает завуалирована. На ваш взгляд, россиян необходимо обучать финансовой грамотности?

Я считаю, что это нужно делать в базовых школьных предметах, чтобы новое поколение ориентировалось в этих вопросах. Со взрослыми это сделать чрезвычайно сложно. Скорее, здесь нужно добиваться от надзорных органов — от Роспотребнадзора, Банка России, финансового омбудсмена, чтобы финансовые продукты не были столь некачественными для потребителя.

То есть нужны превентивные меры?

Да. Мы же не говорим о технической грамотности при покупке автомобиля, не заставляем человека разбираться во всех аспектах, связанных с движением транспортного средства, с узлами машины. И если водитель попал в ДТП, в результате чего у автомобиля отлетело колесо, мы не пеняем ему, что это его вина, так как он перед поездкой не проверил состояние своего «железного коня». В течение многих десятилетий организации потребителей в мире добивались того, чтобы новые автомашины в течение срока службы при правильной эксплуатации были безопасны для покупателей. И это правильно.

В отношении финансовых услуг такой позиции у регулятора нет. Он допускает на рынок продукты, которые делают потребителя беднее, ежегодно забирают у него под видом всевозможных дополнительных услуг при выдаче кредита сотни миллиардов рублей. Ясно, что потребитель — это уязвимый человек, которому нужны деньги. Большинство заемщиков, которые сейчас прибегают к кредитам, — это те, кто занимает не на крупные покупки, а на жизнь.

Иначе говоря, речь идет о текущих расходах?

Да. Ты берешь кредит не для того, чтобы, например, как-то улучшить свое качество жизни: отремонтировать себе комнату в доме или поменять окна в квартире. Нет, в основном если речь идет о кредите наличными и кредитных картах, то эти деньги часто идут на погашение уже имеющегося займа. При этом наращивается основной долг. Такое явление свидетельствует о том, что в сфере финансов не реализуется подход, когда выводимый на рынок продукт достаточно безопасен для клиента.

Здесь не надо ничего придумывать. Есть международный опыт, который рассказывает, как и что должен делать регулятор, чтобы заемщик, беря кредит, не оказывался в опасной ситуации. Сейчас закредитованным домохозяйствам непросто жить. Еще больше проблем возникает, когда эти люди пытаются решить свои проблемы с долгами тем или иным способом.

«Банки, выдающие кредит человеку, который месяц за месяцем тратит на погашение ипотеки больше 30 процентов своего дохода, должны наказывать» Фото: © «Татар-информ»

«МФО могут выдавать деньги по заоблачным процентам»

Хотя мы понимаем, что если заложено жилье, это может привести к его потере и люди окажутся на улице.

Это уже к вопросу о том, насколько тщательно при выдаче ипотечного кредита банк оценил финансовое состояние заемщика, его возможность погашать кредит в течение 10-15 лет. Кредитные организации, к сожалению, делают это не всегда. Для того чтобы вписаться в сумму ежемесячного платежа, банки могут увеличивать сроки выплаты ипотечных кредитов. Порой это аномальные периоды до 25 лет.

К сожалению, в России разрешено выдавать кредиты, по которым человек отдает ежемесячно более половины своих доходов. Данные Банка России показывали, что по огромному количеству выданных кредитов заемщики платили 90 процентов своих доходов. Если вы не миллионер, то на ежемесячные выплаты по ипотеке у вас должно идти до 30 процентов вашего дохода. То есть при зарплате в 50 тысяч вы отдаете на погашение ипотечного кредита 17 тысяч. И на оставшиеся 33 тысячи живете в своей квартире.

Вопрос о том, на что заемщик будет жить, нельзя оставлять за скобками?

Такого допускать нельзя. Банки, выдающие кредит человеку, который месяц за месяцем тратит на погашение ипотеки больше 30 процентов своего дохода, должны наказывать. Очевидно, что в этом случае заемщик будет постоянно находиться под риском неплатежей. Теоретически он может оказаться за прожиточным минимумом — в России это 14 тысяч рублей. Я бы не сказал, что такие люди могут быть счастливы.

Должны быть ограничены и запросы в МФО. Они не должны допускаться к ограблению наиболее бедных людей. Проценты по микрозаймам до сих пор, несмотря на все заявления о борьбе с бедностью, остаются астрономическими. Миллионы россиян занимают деньги по ставкам свыше 300 процентов годовых.

«К сожалению, эти микрофинансовые компании имеют лицензии Банка России, свои веб-сайты и отделения во всех городах» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Мне стала известна история казанца, который несколько лет назад занял в микрофинансовой организации 20 тысяч рублей и якобы заплатил со всеми процентами 40 тысяч. Но на основании заочного судебного решения с него как должника теперь требуют 130 тысяч, из которых 111 тысяч составляют проценты.

Предельная ставка в России — 1 процент в день. Но он очень быстро превращается в сотню процентов, которые начисляются на сумму долга. А потом выносится заочное решение о взыскании.

В этом случае заемщику нужно жаловаться финансовому омбудсмену, это бесплатно, — с тем, чтобы он еще раз рассмотрел правомерность этих требований, разобрался с тем, откуда возникли такие проценты.

Юристы говорят, что существует обширная судебная практика: такие договоры признаются кабальными.

Не скажу, что она обширная, но имеет место быть. Тем не менее договоры не меняются годами, даже если признаются ошибочными или кабальными. К сожалению, эти микрофинансовые компании имеют лицензии Банка России, свои веб-сайты и отделения во всех городах. И они могут выдавать займы под сотни процентов годовых, что, конечно, не соответствует никаким стандартам. Единичные страны допускают, чтобы наиболее нуждающиеся люди оказывались в такой кредитной кабале у практически нерегулируемых компаний.

Кроме того, микрофинансовые организации обладают льготами Банка России по отчетности, по требованиям к работе и их деятельность по выдаче займов регулируется значительно проще, чем в случае с банками. МФО могут выдавать деньги по заоблачным процентам, могут не запрашивать информацию у бюро кредитных историй, не проверять размер долговой нагрузки потенциального заемщика. Сейчас они выдают займы, а потом продлевают сроки их выплаты, убеждая заемщика найти кого-нибудь, кто его пожалеет и погасит этот кабальный долг.

«Конкуренции на авторынке нет, потому что ушли лучшие бренды. Заметен рост спроса на услуги ремонта, покупку автозапчастей» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Люди станут чинить свои автомобили до последнего, пока они будут ездить»

Из нашей страны ушли многие европейские бренды. В связи с этим эксперты прогнозируют, что станет больше подделок, ухудшится сервис.

Это уже видно по рынку. В России сейчас есть только китайские автомобили и Lada. Понятно, что это не самые лучшие представители автопрома. Они не были у россиян столь популярными по соотношению между ценой и качеством. А сейчас только стоимость «Лады» доходит до двух миллионов рублей.

СМИ приводили данные о том, что в Китае машины, которые поставляются на российский рынок, стоят значительно дешевле.

Конкуренции на авторынке нет, потому что ушли лучшие бренды. Соответственно, и Lada, и оставшиеся китайские автопроизводители будут продавать автомобили худшего качества по более высокой цене. Это уже заметно. Также заметен рост спроса на услуги ремонта, покупку автозапчастей.

Богатые могут позволить себе купить Maserati за сотни тысяч долларов, завезенный по параллельному импорту, заплатив 20-30 тысяч долларов за всю эту сложную логистику. Наценка в 10% для них не очень важна. А вот цена машины, которая стоит всего 20 тысяч долларов, при параллельном импорте может обойтись уже во все 30-35 тысяч. Ее потенциальный покупатель такую сумму не потянет. Понимая, что хороший автомобиль в России обычному человеку не купить, люди чинят и будут чинить свои машины до последнего, пока те будут ездить.

По электронике ситуация чуть проще, потому что за последние годы на этом рынке появились и турецкие, и китайские бренды. Они были известны потребителю и до 2022 года. Соответственно, здесь такой потери ориентиров для покупателя не произошло, потому что линейка так сильно не изменилась.

Все китайские или турецкие марки, которые были популярны, и так представлены на полках магазинов. Да, европейских холодильников и стиральных машин сейчас нет. Но их могли себе позволить купить не все.

Какой вывод в этой ситуации могут сделать для себя потребители?

Надо экономить деньги, делать сбережения и вкладывать сэкономленное в дополнительное образование, давать возможность детям изучать иностранные языки. И надеяться на то, что они проживут долго и увидят возврат рыночной экономики без санкций. С российского рынка продолжат уходить компании. Производить все в стране невозможно, а потому есть предположения, что российский потребительский рынок будет во многом китайским. Это будет обходиться покупателям дороже, потому что в какой-то момент во многих сферах возникнут монопольные поставщики.

Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) основана в 1992 году. Объединяет 36 общественных организаций потребителей из стран СНГ (Белоруссии, Таджикистана, Грузии, Казахстана и других). Основное направление деятельности — защита прав потребителей финансовых услуг и продвижение связанных с этим законодательных инициатив.



В 2004 году КонФОП обеспечила возврат незаконной 10-процентной комиссии, удержанной с вкладчиков «Альфа-банка» (им было возвращено около 100 млн рублей), совместно с Союзом потребителей России инициировала поправки в законы «О защите прав потребителей РФ» и «О рекламе» (в части ограничения на трансляцию).



С подачи КонфОП ФАС было возбуждено прецедентное дело против дискриминационной рекламы Lenor. Конфедерация также боролась со скрытыми комиссиями банков при кредитовании населения, способствовала возмещению ущерба гражданам РАО «ЕЭС» после отключения электричества в мае 2005 года в Москве и Московской области, добилась отмены «мобильного рабства».



Также КонфОП содействовала принятию в 2013 году законодательства по снижению потребления табака (в том числе по обеспечению свободной от табачного дыма среды в общественных местах).