Дмитрий Второв: «Голос каждого важен» — сегодня не просто лозунг

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Ведущий программы «Парламентские Вести» телеканала «Россия 24. Татарстан» Дмитрий Второв проголосовал на выборах в Государственный Совет РТ. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партия «Единая Россия», членом политсовета которого является журналист.

На избирательный участок ведущий пришел вместе с членами своей семьи. Его жена Эльмира, сыновья Артур и Адель голосуют на каждых выборах, средняя дочь Эмилия впервые отдала свой голос в марте на выборах Президента РФ, а младшая дочь Милана получит право голоса только через два года. Впервые избирательный участок посетил самый маленький член семьи — внучка Лия, которой всего полгода.

Журналист убежден, что культуру активного избирательного права следует формировать с самого детства.

«Участие в выборах, на мой взгляд — это не только конституционное право, но и гражданский долг, которым нужно пользоваться всегда. „Голос каждого важен“ — сегодня не просто лозунг. От каждого из нас зависит персональный состав будущего парламента», — выразил уверенность он.

«Объехав почти половину Татарстана в ходе предвыборной кампании, я слышал людей, которые благодарили Президента страны [Владимира Путина] и Раиса республики [Рустама Минниханова] за эффективную реализацию национальных проектов и республиканских программ. А это конкретные социальные объекты — школы, детские сады, спортивные комплексы, отремонтированные сельские дома культуры, новые дороги… Татарстанцы просят продолжения политики созидания. В предстоящие пять лет она будет зависеть от работы Государственного Совета», — добавил ведущий.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.