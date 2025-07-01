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На главную ТИ-Спорт 1 июля 2025 10:41

Дмитрий Воронков получил квалификационное предложение от «Коламбуса»

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Дмитрий Воронков получил квалификационное предложение от «Коламбуса»
Фото: nhl.com

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков получил квалификационное предложение от клуба. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Также предложения получили нападающий Микаэль Пюухтия и защитник Деймон Хант.

Напомним, Воронков выступает за «Коламбус» с 2023 года. В сезоне 2024/25 Дмитрий отыграл 73 матча, где забросил 23 шайбы и отдал 24 передачи.

В НХЛ Воронков перебрался из «Ак Барса», за который выступал с 2018 по 2023 год. С казанской командой он взял серебро Кубка Гагарина в 2023-м году.

#ХК Ак барс #кхл #НХЛ #спорт #хоккей
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