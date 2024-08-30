Дмитрий Туманов: «В «Созвездии» мы воспитываем мировую элиту через высокое искусство»

Дмитрий Туманов: ««Созвездие-Йолдызлык» через репертуар, духовное воспитание, соприкосновение к высокому создает элиту мира»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Позвонил Минтимер Шарипович и сказал, что без «Созвездия-Йолдызлык» мы бы сегодня не пели татарские песни»

Дмитрий Александрович, как бы вы описали влияние «Созвездия-Йолдызлык» на воспитание молодежи?

Лучше меня об этом говорят слова руководства нашей республики. К примеру, Раис РТ Рустам Минниханов говорил, что наша творческая интеллигенция и бизнес-сообщество всегда были едины в стремлении развивать «Созвездие-Йолдызлык», направляя совместные усилия на поддержку творческих инициатив.

Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев говорил о нашем фестивале: «Небо в Татарстане яркое благодаря вам, ведь столько звезд вы «зажгли» за эти годы. Это высоконравственный проект, который надо реализовывать и поддерживать. Спасибо всем руководителям за проводимую работу».

«Созвездие-Йолдызлык» через репертуар, духовное воспитание, соприкосновение к высокому создает элиту мира. Это главный фронт борьбы за сохранение культурного кода многонационального народа Российской Федерации. Недаром это единственный молодежный бренд в России, который удостоен и проходит под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, является национальным сокровищем и духовным наследием, должен охраняться законом.

Очень приятно, когда наш труд видит и ценит руководство республики. Еще один яркий пример, когда Минтимер Шарипович позвонил поздравить с юбилеем председателя жюри фестиваля, нашу дорогую Зилю Даяновну, отметил, что если бы не было «Созвездия-Йолдызлык», то мы бы не пели сейчас татарские песни.

Какие вы воспитательные меры применяете к ребятам из движения?

Важно понимать, что куда ребенка направить, туда он и пойдет. Что касается воспитательных и нравственных мер, например, я очень борюсь с длинными ногтями у девушек. Еще у нас был случай в летнем лагере, когда вожатые вышли на забастовку из-за того, что ребята наши много ругались матом. Тогда я их собрал и сказал, что ввожу систему со штрафами, которые предъявим главам районов, они вызовут ваших родителей и директоров школ, что чревато скажется на вашем портфолио. И вы знаете, никто больше не ругался. Четверо подростков подошли и поблагодарили за то, что убрали этот ужас из нашего лагеря.

При этом мы подбираем и определенный репертуар. У нас нет ни одного дешевого английского произведения, стараемся приобщать к высокой культуре.

«Созвездие-Йолдызлык» – это очень тяжелый конкурс. Но те, кто не ломается, вырастают в гармонично развитых людей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В чем феномен «Созвездия-Йолдызлык»?

Важно, что в «Созвездии-Йолдызлык» совершенно нет коррупции. Никому не гарантировано призовое место, победителей выбирают строго по протоколу жюри. В свое время я понял, что все покупается и продается. Мы пошли против этой системы. К нам все идут за счастьем и справедливостью.

«Созвездие-Йолдызлык» – это очень тяжелый конкурс. Но те, кто не ломается, вырастают в гармонично развитых людей. Для них создано «государство счастья». Каждый знает, что за ним стоит Раис нашей республики Рустам Минниханов, аппарат Минмолодежи и золотые сердца глав муниципальных районов. У нас миссия – поиск, поддержка и сопровождение таланта.

Многие участники движения поступают в ведущие театральные вузы страны, сколько из них возвращается и чем они занимаются в Татарстане?

За время существования движения в ГИТИСе обучились порядка 130 человек. Около 34 из них вернулись обратно в республику. Сейчас в стране существует проблема низких зарплат в театрах. Средняя зарплата артиста – 25 тыс. рублей. Это трагедия. Народный артист РТ получает 45 тысяч. Это смешно и унизительно.

Для возвращения ребят в Татарстан нужны серьезные условия. Во-первых, решение жилищного вопроса, наличие киностудий мирового уровня и разнообразия телеканалов, где они могли бы реализовывать свои полученные знания и таланты. Мы с министром по делам молодежи Ринатом Садыковым мечтали, что у нас появятся средства на съемки телесериалов о молодежи республики из всех муниципальных образований, об их пути становления и самореализации, как они переезжают учиться в крупные города Татарстана, с какими проблемами сталкиваются, приходят в Минмолодежи за помощью и приобретают путевку в жизнь – узнают о разных возможностях для служения великой республике.

Что касается тех, кто вернулся, они все сейчас работают в творческой сфере и создали счастливые семьи.

Те, кто остался в Москве, стали очень успешными: служат в театрах и играют в кино. Важно подчеркнуть, что все, кто обучился в ГИТИСе благодаря «Созвездию-Йолдызлык», обязаны в течение 14 лет бесплатно давать мастер-классы в республике.

К примеру, Даниил Иванов из Лениногорска. Сейчас он художественный руководитель всех ДК Северо-Западного федерального округа. С 10 лет пел на наших концертах. Он регулярно в родном городе бесплатно проводит мастер-классы.

Я благодарен всем ребятам, кто возвращает свои творческие долги малой Родине. Особенно хочется отметить творческий труд самой красивой девушки Эвелины Срутдиновой, которая после окончания учебы в ГИТИСе вернулась к себе в район. Сейчас она продолжает служить благородному делу – воспитанию детей в Аксубаевском районе и преподает параллельно в музыкальном училище им. И. В. Аухадеева в Казани, каждую неделю преодолевая эти расстояния. Мы гордимся ей. Я считаю, что для таких выпускников творческого, музыкального направления, которые возвращаются в свои малые Родины, должны быть специальные гранты.

«Важно, что в «Созвездии-Йолдызлык» совершенно нет коррупции. Никому не гарантировано призовое место, победителей выбирают строго по протоколу жюри» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Почему «Созвездие-Йолдызлык» не выходит за пределы Татарстана?

Минтимер Шаймиев назвал фестиваль национальным достоянием многонационального Татарстана. А на одном из заседаний Совета при Президенте Республики Татарстан по поддержке фестиваля в свое время Ильдар Халиков отметил, что если бы не было «Созвездия» в нулевых, мы бы в селах и регионах потеряли бы татарскую культуру.

Если мы пригласим для участия в фестивале молодых людей из разных стран, победителями в разных номинациях станут наши татарстанские ребята, это так и будет, потому что, побывав и увидев коллективы других стран, я могу точно сказать, что лучше ничего нет, мы перессоримся со всеми. Поэтому у руководства есть мнение, что если кто-то хочет посмотреть на это сокровище, то пусть приезжает в Татарстан.

Есть обращение в рекомендательной форме от Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО муниципалитету Казани за подписью Григория Орджоникидзе (тогда – ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, – прим. Т-и) с предложением включить гала-концерт «Созвездия-Йолдызлык» в перечень привлекательных культурных мировых событий для международного туризма.

В 2022 году в здании Алафузовского театра произошел пожар Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Театр Алафузова откроется после ремонта в середине сентября

В 2022 году в здании Алафузовского театра произошел пожар. В каком состоянии сейчас объект?

Решением Раиса РТ для устранения последствий пожара было выделено 770 млн рублей на ремонт. Открытие планируется в третьей декаде сентября. Все созвездинцы с нетерпением ждут на открытии Рустама Минниханова. Я бы, в свою очередь, предложил бы для просмотра Рустаму Минниханову, Рифкату Миниханову (президент Академии наук РТ, – прим. Т-и), Асгату Сафарову (руководитель Администрации Раиса РТ, – прим. Т-и) и председателям творческих союзов показать музыкальную комедию «Аршин мал алан» или спектакль «Свет далекой звезды», поставленный по мотивам жизни и творчества классика татарской литературы Хасана Туфана. Также показать во всей красе одну из лучших трупп во всей России. По этому спектаклю наш дорогой друг, народный поэт Татарстана, заслуженный деятель искусств республики, недавно покинувший нас, Разиль Валиев, отметил: «Этот спектакль должно увидеть молодое поколение, ведь если мы будем воспитывать его на примере таких личностей, как Хасан Туфан, Хади Такташ, Муса Джалиль, – в нашей республике будет взращена здоровая нация».

«Решением Раиса РТ для устранения последствий пожара было выделено 770 млн рублей на ремонт» Фото: предоставленой Зилей Гимазовой

Своими впечатлениями поделилась и коммерческий директор телеканала «Культура» Виктория Кривицкая: «Это синтез прекрасной актерской игры и удачного режиссерского решения. На мой взгляд, постановка глубоко национальная, пропитанная идеями национальной культуры. Постановка особенно актуальна для ребят от 16 лет. Уверена в необходимости транслировать для данной категории этот спектакль. Он бы стал примером судьбы человека, которому по плечу любые испытания, если его поддерживает любовь к Родине и своему народу».

Какие премьеры готовите к новому сезону?

Первой премьерой нового сезона будет спектакль по пьесе Жана-Батиста Мольера «Тартюф» – это сокровище мировой культуры. Премьера будет в октябре. Готовится сказка про слона Хортона Доктора Сьюза, также к 80-летию Великой Победы будет осуществлена постановка пьесы Григория Горина «Прощай, конферансье!», где рассказывается молодому поколению о подвиге и самопожертвовании во имя великой Победы наших актеров.

Фото: предоставлено Зилей Гимазовой

История из Татарстана, достойная «Оскара»

В одном из своих интервью вы говорили, что у вас есть сценарий, достойный «Оскара». Поделитесь?

Стоит отметить, что кинопремия «Оскар», на мой взгляд, является образцом оценки труда артиста, если отмести все вопросы, связанные с политикой. У нас есть синопсис киносценария, основанный на рассказанной мне истории о трагической судьбе прадеда Руслана Шигабутдинова, который сделал очень много для процветания «Созвездия-Йолдызлык». Его прадед служил муллой в Арском районе в начале XX века. Когда в район пришла советская власть, его попросили не проводить религиозные обряды. Но он не предал веру и продолжил свой духовный подвиг, служение Всевышнему. Тогда у него отобрали повозку с лошадьми. А территория района была огромной. И его прадед начал ходить пешком по деревням, не отказывая людям в просьбах. Представьте себе: зима, холода, леса, вьюги. И в один из таких выездов его в поле замело метелью. Он замерз в степи прижимая к груди священную книгу Коран.

«Этот концерт – большое место встреч. Приедут лучшие коллективы из крупнейших предприятий республики» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Затронем еще один ваш проект, «Наше время – Безнен заман». Сегодня в День республики пройдет концерт. Что можете сказать об этом движении?

Самое главное в этих двух проектах, чтобы семьи встречались и дружились. Рабочие Нижнекамска ездят к рабочим Порохового завода в гости и так далее. Это огромная счастливая семья. Этот концерт – большое место встреч. В этом году пройдет в 13 часов традиционно перед театром имени Камала. Приедут лучшие коллективы из крупнейших предприятий республики. У нас всегда много зрителей, до 15 тысяч на каждое выступление.

Дмитрий Туманов – генеральный продюсер фестивального движения красоты и таланта «Созвездие-Йолдызлык», лауреат Премии Правительства РФ в области культуры, лауреат Республиканской молодежной премии имени Мусы Джалиля, лауреат Национальной премии общественного признания «Семья России», лауреат Общественной премии «За сбережение народа», лауреатом премии Президента РТ за вклад в развитие института гражданского общества РТ, автор лучшего проекта по защите детского таланта, признанный на Съезде уполномоченных по правам ребенка в г. Псков.

Создание условий для самореализации молодежи соответствует целям национального проекта «Образование».

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании майских указов Президента России Владимира Путина. Они охватывают 13 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда».