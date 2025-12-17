Дмитрий Туманов сыграет главную роль в новом спектакле театра «Созвездие-Йолдызлык»

Директор театра «Созвездие-Йолдызлык», генеральный продюсер движения «Созвездие-Йолдызлык», лауреат премии Правительства РФ в области культуры, член Союза театральных деятелей России, член Общественной палаты РТ, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан и Республики Крым Дмитрий Туманов сыграет главную роль в новой постановке театра «Созвездие-Йолдызлык» «Цилиндр» по произведению итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо. Об этом рассказали «Татар-информу» в пресс-службе театра.

«В спектакле «Цилиндр» он предстанет в одной из главных ролей – Аттилио Самуэли. Принятию этого решения решению способствовал творческий вечер Дмитрия Туманова «Люди. Годы. Жизнь», с триумфом состоявшийся в июне этого года и собравший восторженные отклики театрального сообщества», – заявили в пресс-службе.

Театральная публика помнит Дмитрия Туманова ведущим актером Казанского академического русского большого драматического театра имени Качалова, на сцене которого он сыграл более 50 ролей. Среди них: герой моноспектакля по поэзии Бориса Пастернака; Никита («Жестокие игры» Алексея Арбузова); Петр («Последние» Максима Горького); Рекс («Любимая публика» Нила Саймона); Люсиндо («Хитроумная влюбленная» Лопе де Веги); Трубадур («Бременские музыканты» Юрия Энтина); Пров («Гнездо глухаря» Виктора Розова); Кот Бегемот («Мастер и Маргарита» по Михаилу Булгакову); доктор Борменталь («Дневник доктора Борменталя по повести Булгакова «Собачье сердце»); Валериан («Мандат» Николая Эрдмана), Иван Войницкий («Дядя Ваня» Антона Чехова)

В 1990-е годы, занявшись культурным менеджментом, Дмитрий Туманов стал генеральным продюсером республиканского молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». С 2000 года он также возглавляет театр «Созвездие-Йолдызлык», где выступают воспитанники фестиваля.