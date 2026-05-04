Туманов ответил на обвинение в сходстве логотипа «Созвездие – Йолдызлык» с запрещенной символикой

Логотип движения «Созвездие – Йолдызлык» создан в 2000 году, а в 2009 зарегистрирован как торговая марка в «Роспатенте». Он символизирует яркость талантов воспитанников движения, и не имеет ничего общего с запрещенными организациями. Об этом «Татар-информу» сообщил генеральный продюсер лауреат премии Правительства РФ в области культуры, заслуженный деятель искусств РТ, генеральный продюсер фестиваля «Созвездие – Йолдызлык» Дмитрий Туманов.

«Наш логотип официально зарегистрирован в 2009 году в «Роспатенте». Это очень серьезная организация, которая серьезно подходит к регистрациям брендов. На нашем лого изображена сияющая звезда. Таким образом мы показываем, что наше «Созвездие» освещает всю нашу галактику», – заявил собеседник агентства.

Неслучайно на звезде лучи разных размеров. Они символизируют рост талантливой молодежи. Все эти лучи пронизывают светом планеты, также размещенные на логотипе.

«Наш логотип вдохновлен фразой Государственного советника РТ, первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Он сказал: «Небо над Татарстаном чистое, его освещают своим талантом звездочки фестиваля «Созвездия – Йолдызлык»», – пояснил Туманов.

Он подчеркнул, что «Созвездие – Йолдызлык» – это общепризнанный известный бренд по защите детского таланта. Это отмечается, в том числе, и на федеральном уровне.

«Наш логотип разработан лучшими дизайнерами. Если кто-то видит какие-то потайные смыслы в чем угодно, то я не знаю, с чем это связано», – развел руками руководитель движения.

Туманов не стал рассуждать о мотивах людей, обвинившей движение в пропаганде запрещенных в России организаций.

«Возможно, это связано с нашей огромной военно-патриотической работой. Мы проводим большую работу по сохранению исторической памяти и поддерживаем наших бойцов», – заключил Туманов.

Ранее группа общественников, информация о которых остается неизвестной, обвинила движение «Созвездие – Йолдызлык» в пропаганде АУЕ* из-за логотипа. Они усмотрели в нем сходства с символом, который в криминальной среде ассоциируется с уголовной романтикой.

*Экстремистское движение, деятельность которого запрещена судом на территории Российской Федерации.